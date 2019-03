Policisté v Hradci Králové v noci ze středy na čtvrtek pronásledovali ujíždějící vozidlo, jehož řidič nezvládl řízení a následně boural.

"Ve středu krátce po 23. hodině policejní hlídka při běžné činnosti zastavila ke kontrole ve Zborovské ulici osobní vozidlo značky Škoda Rapid, jehož řidič však náhle šlápl na plyn a začal ujíždět směrem k Roudničce, kde na konci slepé ulice najel do lesa, projel kolem Biřičky a vyjel až na silnici I/35 vedoucí od Býště na Hradec Králové. Pokračoval do centra města, kolem řeky Orlice, kde ve slepé ulici Na Přívoze najel na cyklostezku vedoucí k univerzitě, kde prorazil vjezdovou závoru na parkoviště. Pokračoval ke kruhové křižovatce Brněnská, dále na Slezské Předměstí a v ulici Bratří Štefanů již nezvládl řízení, vyjel mimo silnici, kde narazil do dopravní značky a zůstal stát," líčila policejní mluvčí Iva Kormošová.