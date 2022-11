Za nejproblémovější lokality označují místní především Husův park, náměstí T. G. Masaryka, nábřeží Jordánu či Pražské předměstí. „Dřív jsem chodila na procházky se psem k Jordánu klidně i večer, poslední dva tři roky to ale po setmění už vůbec nepřipadá v úvahu,“ říká paní Jana, důchodkyně z Budějovické ulice. „Lavičky jsou obsazené mladými, kteří na nich popíjejí alkohol a pokřikují různé nadávky jak mezi sebou, tak i na lidi kolem,“ dodává.

Problémy před zemědělskou školou na náměstí TGM měl prý i její vnuk. „Je to asi půl roku zpátky. Křičeli tam na něj nějaké nadávky a pak z toho byla i strkanice. Naštěstí jenom strkanice a nic vážného se mu nakonec nestalo. I tak to ale pro něj bylo nepříjemné,“ dodává.

Podobné štěstí neměla jedenáctiletá dcera Kamily Osičkové, kterou na konci září na náměstí TGM shodilo na zem a zkopalo několik starších děvčat. „Má mnohočetná poranění, a to nemluvím o psychickém traumatu své dcery,“ uvedla matka v otevřeném dopise starostovi a městské policii.

„Moje dcera se jezdila projet nebo proběhnout k Jordánu v první třídě sama, teď v osmé se tam sama nevypraví. Proč asi? Párkrát to zkusila a do 15 minut byla zpátky, že ji otravovali a že tam nebude,“ popisuje na sociální síti zkušenost své dcery další matka.

„Syn se vracel po desáté večer z posilovny. Asi už od zastávky ve středu sídliště nad Lužnicí si ho nejspíš vyhlédl zhruba dvacetiletý mladík snědé pleti a šel za ním. Už téměř u domu se ho zeptal, zda má telefon, že si potřebuje zavolat, a chtěl také peníze. Na to syn odpověděl že nic nemá, že jde z posilovny. Také mu nabízel ke koupi drogy. Syn se dostal naštěstí do baráku a zavřel za sebou. Mladík ještě lomcoval dveřmi a pokoušel se dostat dovnitř. To se mu díkybohu nepodařilo,“ popisuje zkušenost svého syna z půlky listopadu další z matek.

Loupežná přepadení

Během října došlo ke dvěma loupežným přepadením. „Jedním z incidentů, ke kterému došlo v nočních hodinách z 26. na 27. října poblíž autobusové zastávky na Pražském sídlišti v Táboře, bylo loupežné přepadení podnapilého muže,“ uvedla mluvčí jihočeských policistů Lenka Pokorná a dodala, že se mělo jednat o skupinku nejméně tří mladíků, kteří po poškozeném nejprve požadovali cigarety a peníze, které jim odmítl dát.

„Následovalo fyzické napadení, které muž neustál a upadl na zem. Mladíci mu měli prohledat kapsy a odcizit mu peněženku s penězi, osobními doklady a platební kartou,“ dodala. Při napadení utrpěl muž blíže nespecifikovaná poranění a přišel zhruba o pět tisíc korun.

K druhému přepadení došlo na sídlišti nad Lužnicí 30. října. Mladík, který utekl z výchovného ústavu, se pokusil starší ženě vytrhnout kabelku. Byl však bezprostředně po činu zadržen táborskými policisty.

Preventivní opatření

Město Tábor v souvislosti s případy říjnových násilných trestných činů přijalo okamžitá preventivní opatření a další budou následovat.

„Velitel městské policie a vedoucí odboru kanceláře starosty připraví a předloží radním do 31. ledna 2023 podrobný plán s konkrétním postupem. Už nyní je nastaven systém zvýšeného dohledu v problematických lokalitách,“ uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák a dodal, že vedení města negativní jevy v podobě závadového chování nezletilých a mladistvých osob nepodceňuje a situací se systematicky zabývá.

„Jsme si vědomi i toho, že existuje a může existovat řada napadení či jen verbálních útoků, které nejsou hlášeny. Přesto je nebereme na lehkou váhu, vnímáme je a zabýváme se jimi,“ uvedl radní Jiří Horecký.

Policie přijala preventivní opatření v součinnosti s městskou policií. Patřila k nim například kontrola v místech častého výskytu protiprávního jednání. „Při této akci bylo zkontrolováno 85 osob, z nichž jeden byl veden v pátrání po osobách,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná.

„Vedení města je přesvědčeno, že ani říjnové incidenty nedělají z Tábora kriminální město. Potvrzuje to i policejní zpráva o bezpečnosti na území města a okresu, kterou poskytl ředitel táborského územního odboru plukovník Jiří Štecher. V oblasti veřejného pořádku nedošlo v Táboře od 1. ledna letošního roku k závažnému narušení veřejného pořádku. Bezpečnostní situace v Táboře je z pohledu veřejného pořádku stabilizována,“ sdělil Luboš Dvořák.

Ředitel táborského územního odboru Jiří Štecher zdůraznil, že Tábor rozhodně není nebezpečné město. „Zaznamenali jsme mírný nárůst kriminality, ale po loňském a předloňském covidovém roce, kdy byly zavřené restaurace, jsme s tím počítali. Nejedná se však o žádný razantní nárůst,“ uvedl.

Co se týče násilných trestných činů, na Táborsku nebyl letos zaznamenán žádný případ vraždy. Policisté zaznamenali deset případů loupeže, tři případy spadající pod Sezimovoústecko a sedm případů ve městě Tábor. Dva případy jsou neobjasněny.

Ve srovnatelném období minulého roku bylo na stejném území zaznamenáno sedm loupeží, pět z nich na území Tábora. Podle Jiřího Štechera se tak nejedná o razantní nárůst násilných trestných činů.