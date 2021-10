„Jsou dva druhy psů. Jedni prohledávají oblast, jsou schopni do hodiny pročesat až sto tisíc metrů čtverečních obtížného terénu. Hledají kolem sebe lidskou vůni,“ vysvětlila Susanne Melichar. Psi na detekci osob naopak potřebují čichové předměty od pohřešované osoby, třeba pyžamo či kartáč na vlasy. Pak začne pátrat na posledním místě, kde se taková osoba vyskytovala a hledá její stopy.

Policisté z Horního Bavorska jsou vyškolení pro operace v horách a jejich zkušenosti by mohly při hledání v těžkém terénu pomoci. „Členové alpské jednotky jsou cvičeni na různé druhy operací. Měli by prohledávat především skalnatý terén,“ uvedl Josef Weindl, tiskový mluvčího policejního ředitelství Horní Falc. Je totiž možné, že si dívka mohla najít úkryt v nějaké skalní průrvě. „V mrazivém počasí jde samozřejmě o čas. Pokračujeme v pátrání,“ uvedl mluvčí.

