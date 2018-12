K přepadení pumpy nedaleko Nelahozevsi došlo už před měsícem

Mělnicko /VIDEO, FOTOGALERIE/ – Rodina v úterý dopoledne v Roudnici nad Labem pohřbila zavražděnou ženu, která obsluhovala u čerpací stanice v Podhořanech u Nelahozevsi. Dva maskovaní lupiči ji přepadli krátce po půl třetí ráno minulý týden v pondělí a bez váhání stříleli. Usměvavá obsluha, matka dvou dětí a babička, tak položila život za pár balíčků cigaret a několik tisícovek.

Teď vyšlo najevo, že zhruba měsíc předtím byla přepadena i jiná čerpací stanice, vzdálená pouhých šest kilometrů od Podhořan. Benzinka v Červené Lhotě u Úžic je ještě o něco menší a stejně jako ta v Podhořanech leží na ne příliš frekventované silnici a mimo obec.

„K loupežnému přepadení došlo 9. listopadu letošního roku a po pachatelích pátráme,“ uvedla mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová. Zda mají oba dva případy nějakou spojitost, ale policie komentovat zatím nechce. „Prověřujeme všechny možnosti a samozřejmě i všechny případy, které se staly v okolí, zda by nemohly mít souvislost,“ uvedl středočeský policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

„Je úplně jedno, jestli tu pumpu v Červené Lhotě přepadli předtím nebo potom. Podstatné je, že se to stalo. A že nás, co pracujeme na benzínce, děsí, co běhá za lidi po světě,“ uvedla obsluha jiné čerpací stanice Monika Tůmová.

Podle Zdeňka Chalupy prověřují policisté téměř tři stovky poznatků a informací získaných od veřejnosti. „Přesto je stále aktuální výzva k veřejnosti o pomoc, aby se nám přihlásili další svědci z místa činu a jeho okolí. Případní svědci ať se neváhají obrátit i se sebemenší maličkostí. I taková informace může pomoci policii k dopadení pachatele,“ nabádá středočeský mluvčí s tím, že se kriminalistům podařilo identifikovat batoh, který měl jeden z pachatelů v době přepadení. „Jedná se o batoh značky DAKINE, v kombinaci červené a šedé barvy, s bílým nápisem ve spodním pravém rohu vnější kapsy. S ohledem na skutečnost, že se nejedná o běžný batoh, kriminalisty zajímají informace v souvislosti s výskytem tohoto batohu u osoby pachatele,“ dodává Chalupa.

Na benzinové pumpě v Podhořanech dlouhé měsíce před tragickou událostí visela cedulka, že hledají obsluhu pro tuto prodejnu. Sehnat nového zaměstnance bude teď zřejmě ještě o dost těžší než předtím. Zavražděná žena, které už mnoho let do spokojeného důchodu nezbývalo, navíc chtěla změnit už několik měsíců před tím zaměstnání. „Byla se u nás ve firmě ptát na nové zaměstnání, říkala, že ji ta práce na pumpě už zmáhá. Znal jsem ji dlouho, často jsem se u ní stavoval na kávu po noční směně,“ vzpomíná Zdeněk, který pracuje v komplexu průmyslových budov v nedalekých Úžicích.

Lidem se sem zřejmě nechtělo i z toho důvodu, že právě tato benzínka byla už v minulosti přepadena. „Bylo to před několika lety,“ potvrdila Markéta Johnová.

Podobně opuštěná benzínka leží i ve Klích hned za Mělníkem ve směru na Neratovice. I když ta je spíše na začátku vesnice. Ale právě tam došlo také k loupežnému přepadení zhruba před sedmi lety.

Třicet hodin po loupeži lapili kriminalisté mládence, který s kuklou na hlavě vrazil do prodejny čerpací stanice a chtěl peníze. Dvacetiletá prodavačka ale do kasy sáhnout odmítla. To tajemného lupiče naštvalo a začal ji rvát za vlasy. Ani to ale na statečnou ženu nezabralo, stejně jako vyhrožování, že jí ublíží. Tak se obsloužil sám.

Podle tehdejší mělnické policejní mluvčí Jany Žáčkové pachatel sáhl za pult a sebral asi čtyřiatřicet tisíc korun, k lupu přidal ještě pár krabiček cigaret. Až pak prodavačku, jejíž vlasy stále svíral v dlani, pustil. A zmizel.