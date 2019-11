Muže zadrželi kriminalisté ve středu dopoledne. „Podle zjištění kriminalistů a výpovědi obviněného muže došlo k činu ve středu krátce před pátou hodinou ranní, kdy 58letou ženu napadl dnes již obviněný ve chvíli, kdy odcházela do zaměstnání, přičemž jí opakovaně udeřil tupým předmětem do hlavy,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Žena utrpěla velmi závažná poranění, kterým ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby podlehla.

"Muž se k činu doznal, s policisty spolupracuje a podle všeho řešil tímto vyhroceným způsobem dlouhotrvající vzájemné sousedské spory," dodala Suchánková.

Proti muži bylo zahájeno trestní stíhání, a to pro zvlášť závažný zločin vraždy a ve čtvrtek kriminalisté podali návrh na vzetí obviněného do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody v trvání od 12 do 20 let.