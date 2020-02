Okresní soud v Pelhřimově začal v pondělí 17. února řešit závažný případ domácího násilí. Devětatřicetiletý Rostislav B. z Pelhřimovska je obžalovaný z psychického i fyzického týrání dvou bývalých přítelkyň, manželky a jejich několika dětí. K jedné z nich se podle obžaloby choval doslova jako k obtížnému hmyzu, když ji měl postřelit vzduchovou pistolí, kterou používal i na střílení much v bytě.

„Nikdy jsem nic takového neudělal,“ dušoval se obžalovaný před soudem. Podle něj je celé obvinění vykonstruované státním zástupcem a sepsané jako sci-fi román.

Rostislavu B. hrozí za zločiny dlouhodobého týrání více osob se zbraní i vydírání až osm let vězení. V jednom případě měl být hrubý i na ženu, která byla v jiném stavu. Vyhrožoval ji například ukamenováním.

„Nic z toho není pravda. Byly to italské domácnosti, to jo, hádali jsme se, padaly i facky, ale nikdy jsem ani jedné z nich nedal pěstí,“ hájil se Rostislav B.

Podle něj si to všechno vymyslely, protože na něj žárlily a tahaly se s ním o děti. Ty podle obžaloby trpěly také. Soud v pondělí například přečetl výpověď jednoho ze synů poškozené ženy, podle jehož svědectví slyšel, jak se obžalovaný často hádal s jeho matkou za zavřenými dveřmi. Když pak vyšla, měla plakat a mít modřiny. „Jednou píchl matku pilníkem až ji tekla krev,“ přečetl soudce Jiří Zach z policejního protokolu.

O závažnosti případu svědčí i to, že obžalovaný skončil ve vazbě. Hrozilo totiž, že by v násilí pokračoval. „Je pravda, že poslední dobou jsem byl ze všeho na nervy. Bral jsem léky a k tomu jsem kouřil marihuanu. Čím víc jsem kouřil, tím to bylo horší. Pak už jsem nechodil ani do práce a byl jenom doma,“ řekl soudu obžalovaný. Podle něj za všechno může jeho žena, která naopak deptala jeho, protože se opíjela, nestarala se o děti a byla mu nevěrná.

Podle obžaloby se měl Rostislav B. k ženám chovat nevybíravě po delší dobu, postupně už od roku 2004 do loňského roku. Kromě bití a vyhrožování zabitím měl ženám zakazovat používání sociálních sítí, žárlit a neustále je kontrolovat.

Soud v pondělí vyslechl obžalovaného, přečetl několik svědeckých výpovědí a kauzu odročil na březen. Podle soudce bude nutné vyslechnout všechny tři poškozené ženy. Kromě trestu hrozí obžalovanému i to, že bude muset obětem zaplatit vysoké odškodné.

Případ z Pelhřimovska patří k těm závažnějším, které museli v loňském roce kriminalisté na Vysočině řešit. Podle nejnovějších policejních statistik evidují jen v loňském roce 421 incidentů se znaky domácího násilí. Třiasedmdesát případů pak skončilo vykázáním násilnické osoby ze společného obydlí či domácnosti. Byly mezi nimi i čtyři ženy. Oproti roku 2018 celkový počet vykázání loni vzrostl o devět případů.

„Typickým znakem domácího násilí je, že se děje mezi blízkými osobami v soukromí, tedy většinou beze svědků a často jsou u toho děti. Domácí násilí se často stupňuje a přechází od jednotlivých útoků v pravidelné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až k možnému ohrožení života,“ vysvětlil policista Richard Krejčí.

Kvůli domácímu násilí dokonce skončil před soudem bývalý předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Roman Švaňhal. Případem se od loňského roku zabývá pražský soud. Švaňhal je obviněn z týrání bývalé družky a hrozí mu až osm let. Bývalý soudce obvinění odmítá. Soudu řekl, že obětí je naopak on. Bývalá družka se mu tím mstí kvůli sporu o dítě. V kauze se konalo už pět hlavních líčení. Další je naplánován na na začátku března. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.