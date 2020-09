Jiří Kajínek chce požádat soud o obnovu svého procesu. Přiznal to Lidovým novinám. V roce 2017 byl pravomocně odsouzený vrah omilostněn prezidentem Milošem Zemanem, tento status mu ale nestačí. Své jméno plánuje očistit v novém soudním řízení.

Improvizovaná tisková konference s Jiřím Kajínkem. | Video: Deník

Ale nebude to mít jednoduché. K obnově řízení by Kajínek musel přijít k soudu se zásadními důkazy, které by zvrátily rozhodnutí z roku 1998 o jeho vině. Podle Lidových novin Kajínek s podáním žádosti zatím čeká, pro získání důkazů dokonce zřídil speciální e-mail. A tomu, kdo mu klíčový důkaz poskytne, dokonce nabídl milionovou odměnu.