„…děkuji vám, ale já už jsem se naseděl dost,“ říká Jiří Kajínek v reklamě obsluze automyčky, která od něj přebírá klíčky od jeho Mercedesu a informuje ho, že se hned dají do práce a zatím si může sednout. Reklama je krátká a končí úsměvem Jiřího Kajínka sloganem „stojíme si za tím, co děláme.“

Zdroj: Youtube

Video s reklamou zaujalo i policisty. Na internetu se objevilo v květnu 2019. Prezidentskou milost dostal Kajínek v květnu 2017. Libor Hladký se například mohl pokusit Kajínka zatáhnout nejen do své reklamy na myčku, ale i do jiných aktivit. To ale Kajínek vyloučil. „Nic jiného mi nenabízel.“

To, že dělal reklamu pro člověka, který byl v minulosti odsouzen za vraždu, Kajínek nevěděl.

„Nevěděl jsem to. Požádal mne o to jeden můj známý z Jihlavy. Ani jsem nevěděl, že pan Hladký je pan Hladký, dělal jsem to pro toho známého,“ popsal tehdejší dění Kajínek.