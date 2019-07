Za pár hodin mají jasno. Mladík je v Čechách na místě v přírodě, kam rád jezdíval. Tento příběh však nemá šťastný konec – mladý muž se rozhodl odejít dobrovolně ze světa.

„Zažíváme ale i situace s dobrým koncem,“ uvedl Marian Valko, policista kriminální policie Územního odboru Zlín, který se specializuje na pátrání po hledaných a pohřešovaných lidech, ale také po vozidlech, věcech a uměleckých předmětech.

V současné době kriminalisté ze zlínského oddělení pátrají po osmi pohřešovaných a stovce hledaných osob. Jak říká Marian Valko, je to mravenčí práce.

„Když je potřeba použít vrtulník, člun, jakékoliv prostředky, které by mohly pomoci při pátrání, vedoucí územního odboru reaguje a vše poskytne. Máme spoustu případů, které dopadnou šťastně. Na Zlínsku dosahujeme velice dobrých výsledků,“ přiblížil.

Mnohé prozradí facebook

Kriminalistům v poslední době pomáhají zejména sociální sítě. „V průběhu školního roku měl jeden čtrnáctiletý hoch špatné známky ve škole. Jeho otec mu proto zabavil počítač i mobil. Mladík se urazil a utekl z domova. Vyhlásili jsme ihned pátrání. Zaměřili jsme se také na chlapcův facebookový profil a díky němu zjistili jeho přátele. Nejdříve jej zapírali, nakonec se rozpovídali. Také klukovi se to rozleželo v hlavě a přišel se k nám ohlásit na oddělení,“ popsal příběh Marian Valko.

Jsou ale i případy, které zůstávají otevřeny spoustu let. Například pohřešování muže, které trvá už od roku 1986. „Máme za to, že muž zřejmě utonul, že spadl do Dřevnice, když šel z večírku. Tenkrát byl zvýšený průtok vody, tak jej možná strhl proud a odnesl do Moravy,“ uvedl Marian Valko.

„Ještě máme další starší nedořešený případ nezvěstného muže od roku 1991. Vybral si větší obnos peněz a šel si koupit nové auto. Od té doby jej nikdo neviděl. Máme podezření, že se stal obětí násilného trestného činu,“ komentoval Valko.

Kriminalisté vyšetřovali například i zmizení třicetiletého muže. „Jeho stopa vedla do Řecka k jedné z věřících skupin. Představitel této církve nám řekl, že jeho kroky vede Ježíš a že je v Iráku, kde přesvědčuje muslimy o víře,“ popsal nelehký případ Marian Valko.

Jak se rozbíhá pátrání



Po oznámení o pohřešované osobě na linku 158, je na místo (většinou bydliště) vyslána policejní hlídka. Ta zajistí popis osoby, okolnosti zmizení, kdy k němu došlo, v kolik hodin. Policisté také ověří, zda má pohřešovaný nějaké zdravotní problémy a může tak být v ohrožení.



Rozjíždí se pátrání, hledají se vazby na rodinu pohřešovaného, oblíbené místa kde by mohl být. Jako první žádají pátrači o pomoc veřejnost. Jsou zapojeny rozhlas, televize a ostatní média. Přizváno je i Policejní prezidium. Pátrání se postupně rozšiřuje i do okolních krajů, poté do celé České republiky, v případě neúspěchu následuje i Schengenský prostor a ostatní státy světa.



Do pátrání jsou často zapojeny i složky IZS, svolávají se dobrovolní hasiči. V té době přilétá i vrtulník, poblíž vody jsou zapojeny čluny policie i čluny hasičů a provádí se pátrání. Informace o pohřešované osobě se dává i řidičům MHD, linkových autobusů, na nádraží, letiště i na sociální sítě. Když je pátráno po dítěti, je postup kriminalistů podobný, rozbíhá se však větší mediální kampaň, nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i na internetu a sociálních sítích. Veřejnost je tak více zapojena do sledování této události.