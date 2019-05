Krátce před desátou hodinou se tady střetl osobní vůz se dvěma nákladními soupravami.

Jeden z kamionů poté narazil do zděného přístěnku rodinného domu v těsné blízkosti silnice.

Řidič osobního auta při nehodě zemřel. Další dva lidé jsou zranění.

Silnice zůstává neprůjezdná.

Nečekaný manévr

Na místo vyjely tři hasičské jednotky. Zasahovali také policisté a zdravotníci. Do Lužné zamířil rovněž vrtulník letecké záchranné služby.

„Po příjezdu na místo hasiči neprodleně vyprostili zaklíněného a vážně zraněného řidiče osobního vozidla. Poté jej předali záchranářům,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Řidič však těžkým zraněním na místě podlehl. Zdravotníci se jej snažili přivést zpět k životu. Do oživovacích pokusů se zapojila také posádka přivolaného vrtulníku.

„Pokusy o oživení ale byly bohužel neúspěšné,“ konstatoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan.

Lékařskou péči potřebovali také řidič a spolujezdec z kamionu, který naboural do přístěnku rodinného domu.

„Oba jsme převezli do zlínské Baťovy nemocnice. Jednoho se středně těžkým, druhého s lehčím zraněním,“ upřesnil Olšan.

Tragické dopravní nehodě předcházel nečekaný manévr řidiče osobního auta, který přijížděl do Lužné po silnici I/57 od Valašské Polanky.

„Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s nákladní soupravou. Osobní auto pak pokračovalo v pohybu a čelně narazilo do dalšího kamionu, který poté částečně vyjel ze silnice a narazil do přístěnku domu. Osobní auto skončilo mimo silnici,“ popsal průběh nehody policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Uzavřená silnice

Kvůli vyšetřování příčin a odstraňování následků nehody zůstává silnice uzavřená.

Policisté odklání dopravu na objízdné trasy už v sousedních obcích Valašská Polanka a Lidečko.

Hasiči mezitím zajišťují podepření verandy, do které je zaklíněný kamion, aby se v okamžiku vyprošťování vozu nezřítila.

Podle mluvčího policie bude uzávěrka trvat do doby vyproštění osobního i nákladního auta, což značně komplikuje život lidem mířícím po práci domů do Lužné. Mimo jiné třeba Petře Mišunové, která pracuje ve Vsetíně.

„Budu volat manželovi, co podnikneme, až skončí v práci. Asi dojedeme autem do Polanky a odtud budeme muset pěšky. Teď také budou končit naše dvě děti ve škole. Musím jim dát SMSkou vědět, aby nečekaly na zastávce na autobus a jely vlakem nebo také došly asi dva a půl kilometru ze školy k našemu domu pěšky. Budou sice promoklé, ale co se dá dělat,“ krčila rameny Petra Mišunová.