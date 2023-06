„Tentokrát to naštěstí dopadlo relativně dobře. Příště to ale tak být nemusí, to nikdy nevíte, kdy náš pozdní příjezd zapříčiněný neprůjezdností ulic bude někoho stát život,“ říká místostarosta Varnsdorfu a zároveň velitel hasičů Jiří Sucharda. Přímo před divadlem přitom parkovali i lidé, kteří podle místostarosty bydlí jen několik ulic od kulturního stánku.

VIDEO: Lékařský tým k pacientce s infarktem nedojel, chyběla záchranářská ulička

Přímo na místě se špatně parkujícími řidiči zabývala městská policie. Některým dala pokutu na místě, ty, kteří nebyli k zastižení, pak pozvala k projednání přestupku na služebnu. „Pokud se k projednání nedostaví, bude následovat správní řízení,“ doplnil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Problém s průjezdem kolem divadla neměli hasiči poprvé, navíc to není jediné problematické místo ve městě. „Pro příště se nabízí řešení přerušit představení a nechat lidi přeparkovat, protože to není poprvé, co tam lidé takto stojí. Poprvé to ale bylo při zásahu,“ nabízí možné řešení těžkostí s neukázněnými řidiči Sucharda.

Na porušování pravidel parkování se zaměřuje také hasičský záchranný sbor, především ve spolupráci s městskými policiemi. Samotní hasiči vytipovávají místa, kde řidiči parkují tak, jak nemají. Tedy nedodržují průjezdnou šířku alespoň tři metry a nenechávají volný prostor alespoň pět metrů od křižovatky. To jsou rozhodující parametry pro průjezd velké hasičské techniky. Například třínápravová Tatra Force, kterou používá i HZS v Děčíně, má na délku téměř 9,5 metru a na šířku více než 2,5 metru.

Lidé nedodržují záchrannou uličku, říjen 2019, Děčín:

Zdroj: HZS Ústeckého kraje

„Rozeslali jsme na jednotlivé obce s rozšířenou působností letáky kampaně 3 metry k životu. Následně je pak mohou městské policie rozdávat při pochůzkách špatně zaparkovaným autům, aby si jejich řidiči uvědomili, jak nezodpovědně se chovají,“ vysvětluje ředitel děčínského územního odboru HZS Boleslav Lang. Za kampaní stojí hasiči z Berouna, ti na severu Čech ji jako dobrý nápad převzali.

Hasiči pravidelně zkouší průjezdnost především sídlišť během kondičních jízd. Nejde přitom jen o dostatečnou šířku volné ulice, ale také třeba o volné nástupní plochy. Na těch při zásazích hasičů ustavují například žebříky, aby mohli hasit z venku ve vyšších patrech, případně se dostat do bytů zasažených ohněm například přes balkon.