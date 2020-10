Mezi nakaženými koronavirem jsou i lidé bez domova. Je ovšem velmi složité je dát do karantény nebo izolovat. Proto město Ústí nad Labem a kraj společně oslovily ústeckou oblastní charitu, která provozuje například dům Samaritán na Klíši. Organizace také za dotační peníze z Ústeckého kraje provozuje azylový dům v Hliňanech, kam jsou bezdomovci s koronavirem umísťovaní. Někdy je ovšem složité s nimi vyjít, někteří dokonce karanténu porušili a odešli.

Jak vysvětlil ředitel charity Rostislav Domorák, dům patří Ústeckému kraji a charita ho má pronajatý. „Je zde stálá recepční, abychom mohli kdykoli a kohokoli přijmout. Do Hliňan přijímáme dva druhy lidí, kterým hygienici přikázali karanténu. Jednak bezdomovce, kteří nejsou v azylovém domě. Na jaře jsme tam měli jednu ženu, kterou našli v Jiřetíně,“ popsal s tím, že v Hliňanech zůstala čtrnáct dní. V současné krizi tu byla další žena a po deseti dnech mohla také odejít.

Celkem tu měly být tři, ale dvě nedorazily. „Tak jsme je nahlásili policii. Další skupinou, kterou zde přijímáme, jsou lidé, které policie vykáže z domácnosti kvůli nepřístojnému chování. K tomu má sloužit pět pokojů. Zatím jsme je ale nevyužili. Hříšníci v karanténě si zatím pokaždé našli dočasné náhradní bydlení sami,“ vysvětlil Domorák.

Náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach, který má na starosti sociální otázky, potvrdil, že při umisťování lidí bez domova, kteří jsou pozitivní na koronavirus, s charitou spolupracují. „Zároveň budeme otvírat na konci října tři městské krizové byty, které budou ve správě odboru sociálních věcí. Budou určeny pro rodiny s bytovou nouzí v souvislosti s covid-19 nebo rodinným násilím,“ informoval.

Aktuálně je hliňanský charitní dům prázdný. Na rozdíl od Samaritána, který hygienici kvůli několika případům covidu uzavřeli do karantény. Podle ředitele dostal personál Samaritánu od krajské hygieny patnáct bodů, která musí dodržovat. „Museli jsme zrušit služby, zaměstnanci nosí obleky. Máme pět pozitivních v izolaci, deset nepozitivních v karanténě. Staráme se o ně a další klienty teď nenabíráme. Přijela odběrová služba, jeden náš zaměstnanec skončil v karanténě doma. Personálně a co do zásob ochranných pomůcek to zvládáme, přes léto jsme si udělali zásoby na 4 měsíce,“ vylíčil Domorák.

Klienti podle vedoucího domu Samaritán Jakuba Modese dostávají tři jídla denně zdarma. Je to v rozporu se zavedenou praxí, jelikož normálně za jídlo musejí zaplatit. Cena je sice minimální, ale motivující k tomu, aby si klienti hledali poctivý zdroj peněz a nedopadli na úplné dno. „Takhle to krizová situace vyžaduje. Když nemohou ven, prostě na jídlo nemají,“ poznamenal.

Personál to podle Modese také nemá jednoduché. Například kvůli ochrannému obleku, který nosí mezi klienty. „V kanceláři sice není potřeba, ale mluvil jsem s podřízeným uklízečem, který ho nosil dva dny a mohl ždímat oblečení. Máme i další trable. Po čtrnácti dnech mají všichni ponorkovou nemoc, klienti i zaměstnanci. Panují tu velmi křehké vztahy. Dokonce už pár klientů z karantény uteklo, informovali jsme policii,“ dodal.