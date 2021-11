/FOTOGALERIE/ Dvojice se v Praze na veřejnosti, přímo mezi lidmi, oddávala sexuálním hrátkám. Začala na Karlově mostě a posléze pokračovala v ulici Křížovnická. Událost se stala v polovině září.

Souložící pár v Praze. | Foto: Policie ČR

Po páru nyní pátrá policie. „Policisté v průběhu šetření zajistili kamerové záznamy, na kterých je tato dvojice zachycena, avšak do současné chvíle se jim nepodařilo zjistit totožnost páru. Obracejí se proto na širokou veřejnost se žádostí o pomoc. Pokud byste muže, nebo ženu, oba ve věku kolem 20 až 30 let, na přiložených fotografiích poznali, kontaktujte linku 158. Dle prozatím zjištěných informací by se mohlo jednat o cizince,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.