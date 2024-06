Jak Deník informoval ve středu, první informace o celé kauze přinesl server Seznam Zprávy. Tři zaměstnankyně školy osočily ředitele z diskriminace a hovořily také o údajných náznacích sexuálního obtěžování, či nespravedlivém rozdělování mimořádných odměn.

Jen několik hodin po zveřejnění zprávy se na redakci Deníku obrátili další pracovníci školy. Ti pak zaslali společné prohlášení. Již dříve na podporu ředitele školy Andrzeje Szyji vznikla petice, kterou podepsalo více jak šedesát zaměstnanců školy.

"Celou kauzu vnímám jako útok na osobu pana ředitele," napsala pak redakci Deníku zástupkyně ředitele školy Iveta Ondruchová, která místní prostředí dobře zná. Na škole pracuje již třicet jedna let.

"Pan ředitel Andrzej Szyja je ke všem zaměstnancům férový, citlivý a snaží se jim vycházet vstříc. Někteří žáci naší školy pocházejí z ekonomicky slabých rodin. Pomoc sociálně znevýhodněným dětem, které mají často problém zvládat školní požadavky, je pro pana ředitele na prvním místě. Dle mého názoru je to člověk na správném místě, který svou práci vykonává dobře, ale také srdcem," uvedla další pedagožka školy, Jaroslava Hanzlová.

"Pracuji na škole druhý rok a ani jednou ani náznakem jsem nezaznamenala ze strany ředitele jakékoliv oplzlé či sexuální narážky na mou osobu či na naše zaměstnance v organizaci. Jako prodloužená ruka vedení školy jsem s tímto člověkem v úzkém týmu a toto nevidím a neshledávám. Ve škole je také další velká část zaměstnanců, kteří si ředitele váží a stojíme za ním," vyjádřila se sociální pedagožka ZŠ a MŠ Družby v Karviné Věra Adamusová.

V tomto duchu se pak redakci Deníku vyjádřilo také několik dalších zaměstnanců školy.

Redakce Deníku pak oslovila i samotného ředitele školy Andrzeje Szyju. Jeho reakci uvádíme rovněž v plném znění.

Dovolil bych si níže reagovat na obvinění Mgr. et Mgr. Jany Novosadové, Jany Krokové a Mgr. et Mgr. Šárky Funiokové.



Prvně bych chtěl zdůraznit, že s dotyčnými kolegyněmi jsem jednal vždy profesionálně, nikdy jsem s nimi nepokusil navázat intimní sblížení či je jinak sexuálně obtěžoval. V roce 2017 jsem nastoupil do funkce ředitele na Základní a mateřskou školu Družby v Karviné. Jelikož jsem neznal žádného z mých nových kolegů a zároveň jsem musel některého z nich zvolit do funkce zástupce ředitele školy, tak jsem si vybral Mgr. et Mgr. Janu Novosadovou, která mě přesvědčila o tom, že má bohaté profesní zkušenosti a v kolektivu je oblíbená.

Poté, co jsem oznámil, že mou novou zástupkyní je Mgr. et Mgr. Jana Novosadová, tak jsem se setkal s negativními ohlasy ostatních kolegů, kteří zpochybňovali její profesní zkušenost a pracovní kompetence k výkonu této funkce. Věřil jsem, že se zanedlouho ve své funkci osvědčí, avšak začaly se množit stížnosti na způsob její komunikace s lidmi, a to nejen ze strany mých kolegů, ale i z institucí, se kterými škola dlouhodobě spolupracovala. Za pět měsíců, kdy vykonávala Mgr. et Mgr. Jana Novosadová funkci mé zástupkyně, tak ukončilo pracovní poměr šest zaměstnanců, což mi vysvětlovali tím, že nemají zájem působit ve škole vedle mé nové zástupkyně. Po uplynutí této doby jsem se rozhodl jí odvolat z funkce zástupkyně a zvolit do této funkce jinou osobu.

Kategoricky odmítám, že by odvolání z funkce zástupkyně bylo osobní mstou za odmítnutí pokusu o intimní sblížení.

Co se týče udělování mimořádných odměn, ty jsem se snažil rozdělovat mezi kolegy vždy spravedlivě, bez ohledu na věk, pohlaví či vzájemné vztahy.