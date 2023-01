Nagyová později přiznala, že po letech policejních výslechů a trestního stíhání to byl tak silný emoční tlak, že by ho před veřejností neunesla. Andrej Babiš uvedl, že o své nevině byl vždy přesvědčen: „Mám radost kvůli mé rodině, spolupracovníkům i lidem, kteří mi fandili. Je to dobrá zpráva pro občany Česka o tom, že žijeme v právním státě, máme nezávislou justici a soud, který rozhodl o našem zproštění viny.“

Na tiskovém brífinku se omluvil za svá někdejší slova o vykonstruovaném procesu, byť stále trvá na tom, že šlo o „politické stíhání“. Případ údajné neoprávněné dotace ve výši 50 milionů korun pro Farmu Čapí hnízdo plnil titulní strany novin a televizní obrazovky od roku 2016, kdy Babiš jako šéf hnutí ANO, poslanec a ministr financí vysvětloval na schůzi sněmovny okolnosti případu. Tam poprvé sdělil, že akcie podniku vlastnily jeho děti a bratr partnerky Moniky.

Na základě čeho tedy soudní senát dospěl k osvobozujícímu rozsudku?

Kauza Čapí hnízdo končí, uvedl Babiš. Za slova o politickém procesu se omluvil

1. Nejednalo se o manévr

Předpokladem policie bylo, že šlo o vytvoření podniku Farma Čapí hnízdo za účelem získání dotace. Tento předpoklad státní zástupci skutkově přijali, ale měli jiný právní názor, jak věc dále posuzovat. Soud byl vázán skutkem, nikoli právní kvalifikací nebo interpretací státního zastupitelství.

2. Nebyl to podvod

Policie shromáždila dostatek indicií, které potvrzovaly důvodnost podezření, ale to se žádnými důkazy nepotvrdilo. Naopak především svědecké výpovědi, z toho nejprůkazněji svědka Jana Bareše, ho vyvrátily. Nejednalo se o účelové vytvoření společnosti za účelem získání dotace. Nešlo o kontinuální projekt Agrofertu či Andreje Babiše. V určité fázi chtěl Čapí hnízdo prodat, ale část rodiny ho přemluvila, aby projekt pokračoval.

Rozsudek Babiše posílí

3. Nárok na dotaci byl

Žalobci šli cestou zdůvodnění, že firma Farma Čapí hnízdo neměla nárok na dotaci, neboť nebyla malým či středním podnikem. Tuto pozici ale neztrácí podnik jen proto, že je propojen personálně s velikým holdingem, který ho třeba sponzoruje. Primární je podmínka, že nepůsobí na stejných trzích. To nebylo dokázáno. Hlavní obžalovaná by musela v době podání žádosti o dotaci vědět, že uvádí nepravdivé údaje. Tato subjektivní stránka nebyla potvrzena ani u J. Nagyové, a už vůbec ne u A. Babiše. Správní řízení co do objektivního posouzení neproběhlo a dotace byla vrácena.

Roky s kauzou

Původně policie obvinila jedenáct lidí včetně členů Babišovy rodiny. Státní zástupce Jaroslav Šaroch postupně všechna trestní stíhání zastavil. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání A. Babiše a J. Nagyové. Šaroch poté žalobu podal 21. března 2022.

Dozorující státní zástupce zatím neuvedl, zda se v kauze odvolá. Jana Nagyová zváží finanční satisfakci.