Pojištěnci se nakupují jako housky na krámě. Zaplatíte si zprostředkovatele a oni vám je získají. Tak před lety vysvětloval utracené stamiliony, které spolkla soukromá firma IZIP, bývalý šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák.

Společnost IZIP se měla podle jeho slov postarat o to, aby k největší zdravotní pojišťovně přišli noví pojištěnci. Lákadlem měla být elektronická knížka, kterou IZIP vedla.

Půlmiliardový obchod

Jenomže jak ukazují interní dokumenty, které má Deník k dispozici, pojišťovna nakonec zdaleka nezaplatila jen za nové vlastní klienty. Naopak. Celých 93 procent všech peněz nakonec padlo na to, aby zákazníky ve skutečnosti získala zmíněná soukromá společnost IZIP. Pojišťovna přitom tehdy nebyla s firmou nijak majetkově propojena.

Smlouvu, na základě které získala soukromá firma od pojišťovny 553,5 milionu korun a k tomu nové zákazníky, navíc Horák uzavřel bez veřejné soutěže. Nyní kvůli tomu padly první dvě žaloby. Státní zástupce Pavel Prygl České televizi potvrdil, že kvůli půlmiliardové náborové smlouvě půjde před soud bývalý ředitel firmy IZIP Jiří Pašek a jeden bývalý zaměstnanec VZP. Za zpronevěru jim hrozí až desetileté vězení. Případem se bude zabývat pražský městský soud.

Co s podílem ve firmě?

To ale znovu rozvířilo vody mezi členy správní rady pojišťovny. VZP totiž stále vlastní pětiprocentní podíl ve společnosti IZIP, která se mezitím dvakrát přejmenovala a dnes nese název Společnost pro e-health databáze. Firma také změnila majitele a vedení.

Správní rada sice v minulosti několikrát avizovala, že se všech akcií skandály opředené firmy zbaví, nakonec si ale VZP menšinový podíl ve firmě ponechala. Proč, to neumějí oslovení radní vysvětlit. „Už je to vážně dlouho, co jsme se tím zabývali. Nevím. Pokud ale nyní padly žaloby, budeme to muset hned na příštím srpnovém jednání znovu otevřít,“ řekla Deníku například Soňa Marková za KSČM.

Podle dalšího radního Miloslava Janulíka (ANO) ale pětiprocentní podíl pojišťovna prodat ani vrátit nemůže. „Nevzpomínám si na důvody, proč to nejde, ale na některém z minulých jednání správní rady tato informace ze strany managementu zazněla,“ řekl.

Ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek na otázky týkající se akcií bývalé společnosti IZIP a dalšího postupu ze strany VZP neodpověděl. Mluvčí společnosti Oldřich Tichý jen poslal textovou zprávu, že je na dovolené.

Auditory poslal Heger

Policejní vyšetřování okolo společnosti IZIP spustilo v roce 2012 trestní oznámení, kte-ré na základě kontroly ve VZP podal tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Kontrola totiž našla ve smlou-vách s IZIP nesrovnalosti.

Detektivové poté obvinili pět lidí, včetně Horáka a Paška. V roce 2014 ale Nejvyšší státní zastupitelství stíhání zrušilo, protože podle něj bylo předčasné. Policisté měli případ prověřit znovu.

V roce 2017 policie v kauze znovu zahájila trestní stíhání pěti lidí. Dva z nich ale uspěli se stížností u Nejvyššího státního zastupitelství a žalobce jejich stíhání zastavil. Dva lidé byli nyní obžalováni.