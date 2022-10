Podle informací Deníku mají mezi vyšetřovanými figurovat také dosluhující místostarosta Brna-středu Roman Kotěra rovněž za ODS a jeho bratr Kamil Kotěra, jenž vlastní realitní kancelář nedaleko centra města. Právě Roman Kotěra měl v uplynulém volebním období na starosti rozpočet městské části a nebytové prostory. Mezi dalšími obviněnými mý být referent technického oddělení Správy nemovitostí Brna-středu Radim Suchánek.

Po středečním zasedání Rady města Brna primátorka Markéta Vaňková uvedla, že se úterní razie brněnského magistrátu nikterak netýkala. Všechny informace, které mám, jsou výlučně z médií. Těžko se mi na to reaguje, když nevím, zda jsou ty informace pravdivé. Vrchní státní zastupitelství neuvedlo žádná konkrétní jména. Jediné, co jsem včera s panem tajemníkem řešila bylo, zda se úkony policistů týkaly také magistrátu, dostala jsem ale informaci, že žádné takové úkony na magistrátu prováděny nebyly,“ sdělila primátorka Vaňková.

Uvedla také, že nyní nebudou s oblastní radou ODS podnikat žádné kroky, protože k nim nemají informace z oficiálních zdrojů. „Jsou to informace z médií, které nemáme nijak ověřeny, takže jsme se tím dosud nezabývali a nebyla svolána oblastní rada, protože v tuto chvíli vlastně nevíme, o čem bychom měli jednat. V momentě, kdy budou informace ze státního zastupitelství konkrétnější, se tím zabývat budeme. Aktuálně ale nemáme, k čemu bychom se scházeli,“ doplnila ve středu odpoledne Vaňková.

Neprůhledné přidělování bytů?

Vlivný člen brněnské ODS Otakar Bradáč teprve před nedávnem uspěl ve volbách do zastupitelstva Brna-středu a stal se tak jednou ze čtrnácti zastupitelských tváří koalice ODS a TOP 09. V končícím volebním období byl jedním ze čtrnácti členů bytové komise městské části a současně jejím předsedou. Právě prvním vodítkem k Bradáčovi měla být podle zjištění Hospodářských novin a Aktuálně.cz výpověď bývalého starosty Rojetína na Brněnsku Pavla Hubálka, jemuž hrozilo vězení za kupčení s městským majetkem. Ve svých výpovědích už dříve uváděl, že nejednal na vlastní pěst, nýbrž byl součástí organizovaného systému, v jehož čele měli stát politici zvolení za občanské demokraty.

O souvislostech mezi zatýkáním a městskou částí Brno-střed je přesvědčená tamní zastupitelka a předsedkyně tamního kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková zvolená za Piráty. „Dlouhodobě jsem kritizovala nestandardní a nepředvídatelné přidělování bytů, které má obrovský korupční potenciál. Navzdory dlouhodobé snaze však k žádné změně nedošlo. Byl to právě pan Bradáč, kdo často navrhoval žadatele, který byl nelogicky vytažen jako vhodný uchazeč o byt. Podložil to motivačním dopisem, kde byl nějaký neověřený životní příběh a na základě tohoto návrhu komise takového člověka odhlasovala. Stalo se to opakovaně a jako opozice jsme upozorňovali, že to je špatně. Razie je tak důsledkem, který jsem očekávala už nějakou dobu,“ okomentovala případ v úterý Spilková.

Hospodářské noviny a server Aktuálně.cz v minulosti také poukázaly na možné Bradáčovo propojení s nynějším ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. To však Blažek prostřednictvím svého mluvčího razantně popřel. Přiznal nicméně, že byl Bradáč mezi lety 2000 a 2001 jeho advokátním koncipientem, tedy více než dvě dekády před úterní razií. „V souvislosti se zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu v Brně upřesňujeme, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek, respektive primátorka Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl nebyli kontaktováni policisty a podle dostupných informaci se jich zásah vůbec netýkal. Doplňujeme, že zmiňovaný Otakar Bradáč není a nikdy v minulosti nebyl obchodním partnerem Pavla Blažka,“ stojí ve vyjádření ministerstva spravedlnosti.

