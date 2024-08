Před senát Vrchního soudu v Praze dnes v 9 hodin předstoupí Pavel Jireček a Alexandr Golubničenko. Mají na svědomí brutální vraždu mladíka z Moravy, kterého unesli a v domě na Pohodlí u Litomyšle utýrali k smrti. Jeho tělo následně uvařili a rozvezli na pole v okolí vesnice. Krajský soud v Pardubicích jim v červnu udělil tresty 26 a 18 let. Oba se proti trestu odvolali. Přitom státní zástupkyně Lenka Faltusová navrhovala pro Jirečka trest ve výši 30 let a jeho kumpánovi Golubničenkovi 25 let.

Pavel Jireček, který měl být strůjcem trestné činnosti, odešel od soudu s trestem odnětí svobody na 26 let. Trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Jeho komplic Alexandr Golubničenko, který se k činu přiznal a během vyšetřování spolupracoval, si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou 18 let. Zatímco u obžalovaného Alexandra Golubničenka vzal soud v potaz polehčující okolnost, že spolupracoval a vypovídal, u Pavla Jirečka nenašel polehčujícího nic.

Soud uznal oba obžalované vinné ze zvláště závažného trestného činu vraždy, předseda senátu Jan Šlosar potvrdil, že hlavním strůjcem trestné činnosti měl být právě Pavel Jireček. Přihlédl i k trestní minulosti Jirečka, který byl trestaný za násilí na jiných osobách.

„Pavla Jirečka usvědčuje výpověď spoluobžalovaného Alexandra Golubničenka i dalších svědků. Pokud by Golubničenko nevypovídal, nechtěl se účastnit rekonstrukce, pak by situace z hlediska důkazů byla mimořádně ztížená. Je však otázka, proč by Golubničenko křivě obvinil Jirečka. Vystavil by se hrozbě pomsty ze strany Pavla Jirečka. I z toho důvodu lze pochybovat, že by si Golubničenko vymýšlel,“ uvedl během zdůvodnění rozsudku předseda senátu Jan Šlosar.

Výpověď Alexandra Golubničenka naopak považuje za důvěryhodnou. „Jeho výpověď je od počátku konzistentní. Rekonstrukce trestné činnosti má přes šest hodin a během té doby se Golubničenko spontánně pohyboval v domech v Lubné i na Pohodlí a popisoval, co se odehrálo. Kdyby nepopisoval, jak se to stalo, byl by to zdařilý herecký výkon. Jednal však bez zaváhání a emocí, nepředstíral,“ konstatoval Šlosar. Rozhodoval se na základě výpovědí a důkazních materiálů zajištěných z hlavního líčení.

„Jediní, kdo byli přítomní jednání, jsou pouze přítomní dva obžalovaní. Ostatní včetně soudu na místě nebyli a skutkový děj je možné vyvozovat jen na základě důkazů z hlavního líčení,“ podotkl předseda senátu.

S tresty nesouhlasil ani jeden z obžalovaných, naopak státní zástupkyně Lenka Faltusová byla spokojená. „Rozsudek je v souladu s mým závěrečným návrhem. Tresty jsou ale mírnější než můj návrh, proto jsem si ponechala lhůtu na odvolání. Vycházejí z objektivně zjištěných důkazů u hlavního líčení, kdy jednání bylo spácháno v nepřímém úmyslu,“ sdělila po vynesení rozsudku státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Obžalovaný Pavel Jireček se na místě proti rozsudku odvolal a o jeho trestu tak rozhodne vrchní soud. „Soudce nereagoval na všechny naše návrhy dokazování. Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku a uvidíme, co s tím udělá odvolací soud. Senát se s tím musí vypořádat, proč požadované důkazy nevykonal a je možné, že některé budeme opakovat v odvolacím řízení,“ vysvětlil obhájce Pavla Jirečka Pavel Novotný. Jedná se podle něj mimo jiné o výslechy některých dalších svědků nebo znalecký posudek ohledně podaného léku Questax a pervitinu poškozenému.

Jestli uspějí se svým odvoláním u Vrchního soudu v Praze, se zřejmě ukáže dnes. Předseda senátu Jiří Lněnička vyslechne oba muže dnes dopoledne.

K brutální vraždě mladého muže došlo v Pohodlí u Litomyšle v červenci roku 2022. Obžalovaní Pavel Jireček a Alexandr Golubničenko měli mladíka unést z Břeclavska, týrat ho v domě v Lubné u Poličky a následně v Pohodlí. Po smrti tělo mladíka uvařili, kosti spálili a ostatky vylili na pole.