Podle soudkyně Lucie Yakut byl příspěvek „ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská, řešení se přímo nabízí“ rasistický, neboť do třídy chodily převážně romské a arabské děti, nicméně se nepodařilo prokázat, že by ho napsal právě obžalovaný muž z Telnice u Brna. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

„Při soudním líčení nebylo prokázáno, že facebookový profil patří výhradně obžalovanému,“ okomentovala své rozhodnutí Lucie Yakut. Komentář byl napsán z profilu, ke kterému mělo mít přístup více lidí.

Vítězslav K. se k teplickému soudu na žádné jednání nedostavil, omluvil se pro dlouhodobé pracovní povinnosti v zahraničí. Zpět do České republiky se vrátil pouze na začátku roku, když si ho k podání vysvětlení v dané věci pozvala policie. Právě na tuto výpověď pak ve hlavním líčení odkazoval žalobce. Soud ji podle Yakut ale nemohl při rozhodování použít, protože pocházela pouze z tzv. přípravného řízení. A to i přesto, že se v ní dotyčný ke komentáři přihlásil. Důkazy byly tím pádem podle soudkyně pouze nepřímé. Při hlavním líčení se neobjevily žádné, které by Vítězslava K. označily za autora komentáře.

Podněcování k nenávisti a fotka Hitlera

Soud proto zamítl návrh státního zástupce Jana Zelinky, který za podněcování k nenávisti k etnické skupině a za zveřejnění fotografie Adolfa Hitlera na Facebooku navrhoval muži odnětí svobody na dva roky s podmíněným odkladem. Státní zástupce rozsudek nekomentoval.

Právě podobným případům s rasistickým podtextem nahrávají sociální sítě, které umožňují anonymitu, sdílené profily či neexistujících identity. „Pro extremisty představuje internet a sociální sítě ideální platformu pro vyjadřování svých rasistických názorů, čemuž výrazně dopomáhá i anonymita tohoto prostředí. Pod falešnou identitou a s vědomím anonymity sdělení člověk napíše i názory, které by v běžné sociální komunikaci nevyslovil nebo by je prezentoval výrazně jinými slovy,“ uvedl odborník na sociálně patologické jevy Jiří Škoda z pedagogické fakulty ústecké univerzity.