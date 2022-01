On vystupoval jako šaman, ona jako jeho pomocnice. Dělo se tak v jejich domě v Heřmanicích u Oder i na dalších pronajatých místech v České republice a Velké Británii. Součástí seancí měla být konzumace rituálního nápoje Ayahuasca. Ten je používán jihoamerickými šamany k obřadním účelům.

Obsahuje u nás zakázanou psychotropní látku DMT. Po vypití se lidé dostávají do transu a prý jsou schopni vstoupit do jiných dimenzí a mluvit s duchy. Sezení probíhala od roku 2015 do října 2020. Konala se v průměru dvakrát měsíčně.

Seance byly určeny klientům z Polska, Rakouska, Německa, Norska, Nizozemí a Velké Británie. Každý z účastníků zaplatil v přepočtu deset tisíc korun. Rituály podstoupilo bezmála 1500 lidí, někteří opakovaně. Čistý zisk přesáhl pět milionů korun..

Celníci

Na vyšetřování případu se podíleli američtí a němečtí celníci. V jejich rukou skončily hned čtyři zásilky z Peru s nápojem Ayahuasca. Rozbory prokázaly, že obsahují u nás zakázanou látku DMT. K zadržení balíků došlo v USA v Miami a v Německu v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem. Směřovaly do obce Heřmanice u Oder na Novojičínsku.

Informace se dostaly k ostravským celníkům z protidrogového oddělení, kteří následně ve spolupráci s příslušníky ostravské expozitury Národní protidrogové centrály provedli na Novojičínsku velkou razii.

Nepochopení

Manželé u soudu vinu odmítli a prohlásili, že jde o nepochopení. Jaroslaw K. podle svých slov žádnému ze stovek klientů nepodal Ayahuascu s DMT. Přiznal pouze, že Ayahuascu sám užil.

„Abych mohl vést ceremonie v návaznosti na tradice,“ vysvětlil. U ostatních prý využil jiné techniky k navození potřebného stavu. „Sám jsem vypracoval takovou metodu, kdy to není nutné. Jsem hrdý na tuto metodu,“ uvedl muž. Také Karolina K. vinu odmítla. Po celou dobu prý věřila, že vše, co dělá její manžel, je legální. „Nic jsem neudělala, nic jsem neobjednávala, nikomu jsem nic nedávala,“ dodala Karolina K. Soud ale tuto obhajobu odmítl.

„Po provedení důkazů nemáme pochybnosti, že účastníkům ceremoniálů byla podávána Ayahuasca s DMT,“ řekl předseda senátu Miroslav Mucha s tím, že se Karolina K. seancí aktivně zúčastnila.

Svědci

Ve prospěch Poláků svědčilo několik účastníků šamanských rituálů Potvrdili, že šlo pouze o očistná sezení, která jim změnila život. Jedna z žen například vypověděla, že měla od mládí sexuální trauma, jehož se díky sezení zbavila.

„Pomohlo to,“ prohlásila. Dalším byl bývalý polský vězeňský dozorce, jenž se potýkal s velkými alkoholovými problémy. Po rituálu se prý vše vyřešilo a konečně našel smysl života.

Třetí obžalovaný

Společně s manžely Jaroslawem a Karolinou K. stanul před soudem i jejich krajan, který zajistil nemovitost na Novojičínsku. Jak uvedl předseda senátu, muž dobře věděl, co se uvnitř děje a chtěl se podílet na zisku. Vzhledem k jeho menšímu podílu mu soud vyměřil podmíněný trest ve výši jeden a půl roku s odkladem na tři roky. Současně ho na tři roky vyhostil z České republiky. Verdikt není pravomocný.