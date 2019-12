Tašku plnou kojenecké výživy pronesl v neděli odpoledne přes pokladny obchodu na Jihomoravském náměstí v brněnské Slatině třiatřicetiletý muž. Na místě ho ale zadržela obsluha obchodu, která přivolala městské strážníky.

Krádež v obchodě. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Janovský Viktor

Muž se pokusil ukrást devět balení kojenecké výživy v hodnotě dvou a půl tisíc korun. Některé z papírových krabiček nemohli poté zaměstnanci prodejny umístit zpět do regálů, protože byly potrhané. „Podezřelý se bránil tím, že pokud by prý chtěl něco ukrást, nebyla by to výživa pro novorozence, ale lahve s alkoholem," uvedla v pondělí mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.