Šestatřicet navrtaných nádrží. Taková je bilance zlodějů benzinu či nafty od začátku roku na Prostějovsku. Policie nebere počínání tzv. naftových upírů rozhodně na lehkou váhu.

„Jednotlivé případy jsou dosud ve fázi prověřování. S ohledem na četnost případů věc vnímáme jako závažnou a tomu také odpovídá úsilí, se kterým prověřování probíhá,“ nechal se slyšet policejní mluvčí František Kořínek.



Zatím poslední případy zaznamenali policisté uprostřed minulého týdne v Čelechovicích na Hané a v Hrubčicích. Deníku se podařilo zkontaktovat jednu z obětí tohoto řádění Zbyňka Balaše z Kostelce na Hané a získat tak exkluzivní výpověď.



Jeho příběh začal docela nevinně. Minulou středu večer odjel k přítelkyni do Čelechovic na Hané. Svého zeleného transportéra zaparkoval na ploše u vlakového nádraží. Ale ráno ho čekalo překvapení. Provrtaná palivová nádrž.



„Ten, kdo to dělá je hovado. Přál bych mu, aby mu nádrž při vrtání explodovala pod rukama,“ nešetří ostrými slovy na adresu pachatele jednačtyřicetiletý Zbyněk Balaš.



„Přestavte si, přijdete ráno k autu, vidíte všude špínu a kaluž nafty a hned víte kolik uhodilo. Sehnete se a opravdu, naftová nádrž je provrtaná. To je na zabití,“ popsal situaci Balaš s tím, že večer předtím tankoval plnou. Takže upír si mohl přijít až na 70 litrů. A navíc hned vedle byl vysátý další transporter.



„Okamžitě jsem zalarmoval policii, ale i když jednoho dne třeba pachatele chytí, vzniklou škodu mi už nikdo nenahradí. A ta není malá. Vemte si servis, výměna nádrže a další související věci. Celková oprava vyjde v mém případě na částku kolem třiceti tisíc. A to kvůli „pár“ litrům nafty,“ líčí rozhořčeně Zbyněk Balaš.

Jsou to zmetci, říká automechanik