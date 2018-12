/FOTOGALERIE/ Přestřelky na kladenské politické scéně pokračují. Po pondělním vyjádření kladenské radnice, že radní Lukáš Hanes (ODS) se patrně stal obětí msty a spiknutí, když u něj policejní test potvrdil po banální autonehodě drogy, se objevila v úterý ráno v centru města několikatunová hromada sněhu. Tu nechal z Krušných hor dovézt exprimátor, dnes opoziční, Milan Volf (Volba pro Kladno) jako reakci na to, že člověk, který se zapletl s tvrdými drogami nemá na radnici co dělat.

Kolemjdoucí a řidiči se nestačili divit, kde se na náměstí Svobody v centru Kladna vzala obrovská halda sněhu, když počasí bylo deštivé. Hromada byla navíc opatřena nepřehlédnutelnými transparenty vzkazující kladenskému radnímu Lukáši Hanesovi, že tvrdé drogy za volant ani na radnici nepatří s provoláním: Lukáši Hanesi – už je toho dost!

„Je to poprvé v historii možná i České republiky, že byl chycený radní s tvrdou drogou za volantem. Když čtu v novinách, že se radní Hanes staví do role oběti, nestačím se divit. Místo, aby se zachoval jako chlap. Když to celé shrnu, co přinesl do politiky? Psal štvavý facebook The Kladno plný pravopisných chyb, přinesl nenávist, podvody ve volbách, vyráběl na nás fejkové profily a ve finále zjistíme, že je uživatelem tvrdých drog? Naše úterní akce je podle mě naprosto adekvátní k tomu, co radní Hanes předvedl a jak se k tomu staví magistrát,“ řekl exprimátor. „Není možné, aby byl politik uživatelem tvrdých drog a ještě říkal, že je obětí. Je to nepřípustné a do dnešního světa to nepatří,“ zdůraznil Milan Volf.

„To, co u něj policejní testy prokázaly, se pohybuje na úrovni sedmi jednotek, což znamená, že Lukáš Hanes je trvalým uživatelem tvrdých drog. Jsem o tom přesvědčený. Vím dobře, co říkám!“ prohlašuje Milan Volf.

Kladenskému deníku policie ovšem takové takové podrobnosti nesdělila. Jak potvrdila její mluvčí Jana Šteinerová, celý případ se nyní řeší na magistrátu. „Vše potřebné k nehodě jsme zveřejnili minulý týden v tiskové zprávě. Více se vyjadřovat nebudeme. Věc řeší kladenský magistrát,“ zdůraznila mluvčí.

„Nevím, kde k takové informaci pan exprimátor Volf přišel. Nevím, kde takové informace zjistil, když je neznám ani já sám? Pokud nemůže svoje tvrzení potvrdit, tak lže!“ reagoval na Volfovo tvrzení sám radní Lukáš Hanes.

Hromada sněhu v úterý ráno zabrala chodník a nedalo se po něm tak procházet. To okomentoval primátor Dan Jiránek (ODS). „Je mi jasné, že úterní ranní akce byla propagací pana exprimátora, nicméně brát si veřejnost jako rukojmí a znemožnit lidem užívat chodník a dětem cestu do školy, takže musely vstupovat do vozovky, stejně jako dospělí, je podle mě hloupost. Po panu Volfovi budeme požadovat zaplatit úklid veřejného prostranství. Náklady odhadujeme na 10 tisíc korun. Vadí mi, že v rámci vlastní propagace udělá Milan Volf něco, co je pro lidi nebezpečné,“ vyjádřil se Jiránek.

Otázku pozitivního testu na drogy za volantem u radního Hanese ale více komentovat nechtěl. „Z mého pohledu byla chyba, že radní nešel na odběr krve, když byl test na drogy pozitivní. To už se nedá vrátit,“ řekl s tím, že se nechce vyjadřovat zejména proto, že by případ nemělo řešit přestupkové oddělení kladenského magistrátu. Mohlo by se prý jednat o střet zájmů. „Podle mého názoru by mělo záležitost řešit přestupkové oddělení jiného města Středočeského kraje tak, aby se neměnil odvolací orgán,“ míní primátor.

Jiránek prý počítá i s tím, že záležitost přijde na přetřes na nejbližším zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat ve druhé polovině ledna. Bez toho není možné radního z funkce odvolat, pokud by neodstoupil sám z vlastní vůle.

Mluvčí kladenské radnice Štěpánka Filipová ovšem k případu připomněl zcela jiné souvislosti: existují prý svědectví, že šestatřicetiletý Hanes a jeho rodina byli sledováni – po delší dobu – a to si je prý možné dávat do souvislosti i s tím, že Kladno na svém území nedávno zakázalo hazard. „Protože existují důvodné obavy, že šlo o předem připravenou akci, kdy za nehodou stál člověk spojený se zájmovými skupinami, budou zjištění, která jsou nyní k dispozici, předána státnímu zastupitelství,“ uvedla Filipová. „Nehodou se zabývají příslušné orgány, radnice bude postupovat v souladu s platnou legislativou,“ konstatovala mluvčí.

Hanes k tomuto uvedl, že o nehodě informoval „úzký okruh kolegů“ bezprostředně po ní. Naznačil současně, že má pocit, že stát by se mohlo ještě něco dalšího. „Mám obavy a indicie, že řízené akce proti mojí osobě a současnému vedení města Kladno budou pokračovat. Nechci řešit, kdo za tím stojí, byť se nabízí bývalé vedení radnice – a s nimi spojená lobby provozovatelů heren,“ prohlásil. Více však nepoví ani nenapoví, chce prý žít klidný život. „Na žádost lidí, kteří zajišťují moji bezpečnost, v tuto chvíli nemohu poskytnout žádné další informace,“ naznačil radní, že ho hlídá ochranka.

Lukáš Hanes se stal v den svých narozenin v neděli 9. prosince odpoledne účastníkem dopravní nehody poté. V Kladně v ulici Sportovců do něj nabouralo zezadu jiné auto ve chvíli, kdy stál před přechodem pro chodce. Test na alkohol byl negativní, avšak test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem. Radní ale odběr krve odmítl. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz. Případ řeší magistrát Kladna jako přestupek.