Nový Dvůr, místní část Podhořan na Chrudimsku, je malá vesnice s několika desítkami trvale žijících lidí. Zda zvíře postřelil někdo místní nebo cizí nelze odhadnout.

Bezinka byla šťastná kočka s neomezeným přístupem do domu a láskyplnou péčí. "Ráda lovila myši na poli, ale vždycky se vrátila domů, třeba i několikrát denně. To, že v úterý nepřišla, mi bylo hned divné a dostala jsem strach," popisuje žena. Kolem 22. hodiny se ozvalo bolestivé mňoukání, Bezinka se vrátila, ale kulhala a naříkala. Možná má zlomenou nohu, pomyslela si Ivana, která nespala v obavách celou noc. Ráno bezvládnou kočku dovezli se synem k veterináři do Přelouče. "Byla hrozně studená, doktor jí naměřil 34 stupňů. Nešla jí nabrat krev. Dostala ohřívací dečku a infuzi s tím, že máme přijet odpoledne," pokračuje Ivana.

Ultrazvuk ukázal, že má Bezinka v noze již zapouzdřenou diabolku. To znamená, že na ni někdo v minulosti rovněž vystřelil. Majitelka si vzpomněla, že asi před dvěma měsíci přišla kočka domů a silně kulhala, ale časem už na chůzi nic znát nebylo. Tato střela ale příčinou úterního úmrtí není.

Stále byla příčina Bezinčina stavu neznámá, na povrchu těla nic vidět nebylo. "Syn se mě ptal: volali z veteriny? Říkala jsem, že ne, a tak jsme doufali, že bude všechno dobré. Ještě jsme ji v čekárně slyšeli mňoukat, ale když jsme přišli do ordinace, viděli jsme, že je zle. Měla oči plné krve, její tělo už vypadalo jako mrtvé. Pan doktor řekl, že by bylo nejlepší ji uspat, a tak jsem souhlasila. Než sestra došla pro injekci, Bezince přestalo bít srdíčko. Počkala na nás, až přijdeme, ale nezvládla to," pláče paní Ivana.

Prudká otrava krve

Zvěrolékař požádal o svolení k pitvě, aby zjistil, co se kočce stalo. Věděl, že její tělo napadla silná otrava, ale příčinu neznal. Ukázalo se, že Bezince kdosi prostřelil ledviny, takže přestala fungovat i játra a došlo tak k prudké otravě krve.

Její tělo je pohřbeno na záhoně mezi bylinkami pod tújí, kde ráda lehávala. Ivana Vanžurová oznámila krutý čin policii i obci Podhořany, protože je přesvědčena, že onen střelec může ve svých myšlenkách a činech pokračovat. "Žily jsme spolu pět let, měla jsem ji od koťátka. Byla mnohem inteligentnější než ten dobytek, co ji postřelil. Věřím, že se mu to vrátí," myslí si Ivana, kterou projevy soustrasti utěšují přátelé z celé republiky na sociálních sítích.

Policie zatím v případu neeviduje trestní oznámení ze strany majitelky, která jeho podání zvažuje. "Tato věc by se mohla řešit jako přestupek, ale i trestný čin, pokud by na základě podkladů od veterináře rozhodla veterinární správa, že kočka před smrtí trpěla a šlo tedy o týrání zvířat," řekla mluvčí krajského ředitelství policie Eva Maturová.