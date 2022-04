Obviněný J. Š. svou vinu odmítá a tvrdí, že kočku vyhodil jeho známý. „Jsem nevinný. Fascinuje mě, že jsem vůbec tady. Od začátku všichni tvrdí, že jsem to udělal já,“ hájil se u soudu obviněný.

K nešťastné události došlo den před Štědrým dnem roku 2020, kdy se dva známí vydali na návštěvu k přítelkyni druhého ze zmíněných mužů, do paneláku v Rychtářské ulici v Liberci. Jak vypověděl obviněný, v průběhu dne si dal asi čtyři piva a párkrát zakouřil marihuanu, přičemž jeho známý se také posilnil alkoholem. Před domem narazili na kočku, která jim připomínala „Briťáka“, tedy britského kocoura, a jeho známého napadlo vzít ji domů jako dárek pro svou přítelkyni. „Vzal ji a já mu důrazně říkal, ať ji nebere, že má pitbula. Neposlouchal. Prý že ji dá jako dárek přítelkyni a nesl ji s sebou,“ vysvětloval před soudem obviněný.

Po příchodu do bytu muž předal kočku své přítelkyni a její pes po ní začal skákat, kočka se měla leknout, ženu poškrábat a začít zběsile běhat po bytě. Oba muži se ji podle vyprávění obviněného snažili chytit a žena se mezitím i se psem zavřela na záchodě. „Kočka utekla do kuchyně, snažil jsem se ji chytnout, ale prokousla mi palec. Já zařval bolestí a šel si umýt ruce. Mezitím přišla Radka a Kuba kočku chytil a vyhodil ji z okna, když mu R. řekla, ať ji vyhodí. Pak se vyklonil z okna a říkal, že ještě žije,“ popsal svou verzi příběhu obviněný Josef Š.

Sedmiletého kocoura Macka vyhodili z devátého patra paneláku, dopadl na trávu před dětským hřištěm, kde ho našel muž venčící psa. Kočka mu totiž doslova proletěla nad hlavou. Protože poznal, že je to kocour souseda, rychle pro něj došel domů.

„Ležel na trávníčku před dětským hřištěm, chrčel, z tlamičky mu tekla krev, snažil se zvednout. Dodnes jsem v neschopnosti. Mám z toho, co se stalo, onemocnění nervů,“ uvedl majitel kocoura Špecián.

Zvířeti pád způsobil frakturu páteře a úraz mozku, v důsledku čehož veterinář nakonec provedl eutanázii. „Byl to náš domácí mazlíček, všichni z něho měli radost. Byl to specifický a inteligentní kocour, věřím, že když jsem měl v roce 2015 těžký úraz, tak mi svým způsobem pomohl se rychleji uzdravit. Téhož roku, kdy se to Mackovi stalo, nám umřela naše druhá kočka, bylo jí dvacet let. Byla to pro nás rána,“ popsal Špecián.

Pro viníky by si přál přísný trest, a i proto případ zveřejnil na sociálních sítích. „Udělal jsem to proto, aby lidé věděli, co někdo dokáže udělat zvířatům a že by měly být udělovány za takové činy tvrdší tresty, než se udělují,“ podotkl Špecián.

„V případě obviněného, který má již zápisy v rejstříku trestů, je navrhován nepodmíněný trest,“ doplnila právní zástupkyně majitele zvířete Klára Djemel.

Hlavní líčení soud nakonec odročil na červen, kvůli výslechu dalších dvou účastníků incidentu. Oba, ač byli vyzváni ke svědeckým výpovědím, k soudu nepřišli. Muž se neomluvil vůbec a žena se vymluvila na to, že má přijímací zkoušky a že nemá čas přijet. Za ignorování výzvy soudkyně každému z nich uložila pořádkovou pokutu ve výši 5 tisíc korun a budou vyzváni, aby se dostavili k dalšímu líčení. Tam se kromě jejich svědeckých výpovědí bude pouštět také videozáznam z kamer, které jsou umístěné na paneláku a jež část neštěstí zachytily.