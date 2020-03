Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Mezlík podal obžalobu na jedenáct lidí a dvě firmy v souvislosti s korupční aférou na Brně-středu. Mezi obžalovanými je i hlavní organizátor korupce při zadávání veřejných zakázek Jiří Švachula, někdejší místostarosta zmíněné městské části.

"Obžalovaní měli na úplatcích způsobit škodu za sedmačtyřicet milionů korun při objemu zakázek za 335 milionů korun s tím, že některé úplatky nejsou vztaženy k určitým zakázkám a je velmi pravděpodobné, že objem zakázek překročil půl miliardy korun," upřesnil Mezlík.

Obviněným podle něj hrozí vysoké tresty odnětí svobody. "Většina z nich je ohrožena trestní sazbou od deseti do šestnácti a půl roku vězení," řekl státní zástupce, který zvýšil původní výši vybraných úplatků z třiatřiceti milionů na zmíněných sedmačtyřicet. "Mám za to, že v některých případech zakázek pro městské firmy šlo o vyšší částky a postupoval jsem proto přísněji," uvedl.

Jako jediný zůstává ve vazbě právě Švachula, který je podle žalobce hlavním organizátorem z účasti na zločinecké skupině, přijímání úplatků, podplácení a sjednávání výhod při zadávání veřejných zakázek. "Do měsíce by měl Krajský soud v Brně rozhodnout o případném prodloužení vazby. Soudce, kterému bude případ přidělen, se poté seznámí s obžalobou, která čítá 135 stran. Na soud jsme ji dodali ve dvaceti vyhotoveních. Vzhledem k tomu, že jde o vazební řízení, tak by měl soud postupovat urychleně. Myslím si, že proces s obžalovanými by mohl začít ještě před prázdninami," upřesnil státní zástupce.

Mezi žalovanými zakázkami je například rekonstrukce tržnice na Zelném trhu v Brně. Podle něj šlo jak o drobné zakázky typu opravy sociálních zařízení až po větší zakázky za třicet až čtyřicet milionů korun.

Ve čtvrtek předsednictvo hnutí ANO zrušilo členství politikům v Černovicích, Židenicích a Starém Lískovci. Důvodem mělo být údajně i jejich zapojení do korupčního skandálu. "Organizace jsme zrušili, jelikož jejich členové poškozují jméno hnutí a chtějí odvést pozornost od toho, že jsou napojeni na podivné skupiny lidí,“ okomentoval Vokřál.

Starosta Židenic Aleš Mrázek, který kandidoval jako nezávislý za ANO, se nicméně proti spojení politiků z Židenic s kauzou Švachula vymezil. „Nikdo z nás s tím nemá nic společného. Je to celé podivné a účelové. Také se domnívám, že je to kvůli tomu, že jsme vyjádřili podporu hejtmanu Šimkovi,“ dodal.