Oddělení interního auditu tamní radnice nadále pokračuje ve třech započatých kontrolách, konkrétně prověřují žádostí o byty, které se mají aktuálně přidělovat, dále v systémovém auditu, jenž je zaměřený na nalezení rizik v systému přidělování bytů k pronájmu, v neposlední řadě pak v hloubkové kontrole žádostí o byt za období od roku 2018 do letoška.

„Nájemci tří bytů, u kterých přistupujeme k výpovědi z nájmu, získali uvedením nepravdivých informací výhodu vyššího bodového hodnocení, na základě kterého byli vybráni k uzavření nájemní smlouvy. Zjištění těchto skutečností jednoznačně naplňuje definici jiného závažného důvodu pro vypovězení nájmu podle občanského zákoníku. Výpovědi rozešleme obratem,“ sdělil v pondělí starosta Brna-střed Vojtěch Mencl.

Kauza privatizace domů v Brně: Soud vzal do vazby všech sedm obviněných

S kroky vedení městské části souhlasí rovněž opozice. „Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Kolegyni, která se věnuje internímu auditu považuji za velmi schopného člověka, z toho, co vím, se v případě nepravdivých údajů jednalo o takové informace, které byly jednoduše dohledatelné na internetu. Například tedy falešné údaje o zaměstnavateli a podobně. Několikrát jsem tento postup navrhovala ještě za bývalého vedení radnice, nikdo se ale nikdy nepřikláněl k možnosti vypovězení smlouvy. Za mě bude dobře, pokud se v tomto postupu bude pokračovat také v možných dalších případech,“ reagovala pro Deník Rovnost opoziční zastupitelka a bývalé předsedkyně kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková.

Změna přidělování bytů

V uplynulých dnech představilo vedení městské části plán, jak systém přidělování bytů do budoucna změnit. Bydlení by podle nich měl získat ten uchazeč, který nabídne nejvyšší částku za nájem. Ačkoliv nová pravidla zatím s jistotou potvrzená nejsou, kontroverzní způsob jejich přidělování je stále ve hře. „V tuhle chvíli nejsme dohodnutí na ničem. Jsme na začátku. Momentálně všechny návrhy sbírám a tohle je jeden z nich. Budeme se bavit o všech. Neznamená to ale, že budou všechny platit,“ uvedl minulý týden tamní místostarosta Martin Vrubel. Po zářijových komunálních volbách má nově na starosti bytovou politiku.

Kritikou k možnému novému způsobu přidělování obecních bytů nešetřil ani brněnský zastupitel Matěj Hollan z hnutí Žít Brno. „Obecní bytový fond slouží méně majetným, nikoli bohatým, kteří mohou dosáhnout na běžné komerční bydlení. Není tedy žádný důvod, aby prostřednictvím aukcí městské byty získávali ti nejbohatší,“ podotkl Hollan.

Po razii v Brně stíhají žalobci osm lidí. Viní je z účasti ve zločinecké skupině

O klíči pro výběr nájemníků bude vedení radnice teprve jednat. Dosud platil bodový systém, a v něm mimo jiné kritizované „půlbody“, jimiž členové komise měli možnost jednotlivé žadatele subjektivně hodnotit. Mezi kontroverzní patřily i motivační dopisy, v nichž mnozí žadatelé uváděli nepravdivé informace a které komise nijak neprověřovala. Nebo abecední pořadí, podle něhož byli žadatelé seřazení v případě rovnosti bodů.

O nových pravidlech má být jasno do června příštího roku. Fond městské části Brno-střed čítá okolo čtyř tisíc bytů. Nová pravidla se však dotknou řádově desítek z nich. „Pokud by začala platit někdy v červnu, do konce roku příštího roku bychom zvládli přidělit každý měsíc nanejvýš patnáct bytů,“ nastínil Vrubel před několika dny.