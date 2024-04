Usnesení o zahájení trestního stíhání si Syrovátko převzal v pátek 12. dubna, ale vinu odmítá. Podle náměstkyně krajské státní zástupkyně mu hrozí trest vězení na 3 až 10 let. V případu rozděleném na tři části je tak obviněných osm lidí, dva z nich soud ve čtvrtek poslal do vazby.

"Petr Syrovátko si dnešního dne převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro účastenství k trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby a trestný čin podplácení, za což obviněnému hrozí trest odnětí svobody ve výměře 3 až 10 let. Jeho trestní stíhání je vedeno na svobodě. Další podrobnosti Vám s ohledem na probíhající vyšetřování sdělit nemohu," řekla Deníku náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

"Rád bych uvedl následující. Není pravdou, jak některá média prezentovala, že bych se vyhýbal spolupráci s Policií ČR. Od prvního kontaktu poskytuji plnou součinnost a budu tak činit i nadále," řekl Syrovátko a dodal, že je hluboce přesvědčen o tom, že jde o pouhé nedorozumění a že se vše co nejdříve vysvětlí. "Z této situace jsem velmi smutný, a to zejména kvůli mým blízkým, ale také všem zaměstnancům skupiny SYNER Group, obchodním partnerům naší skupiny a přátelům, fanoušky Bílých Tygrů nevyjímaje. Už kvůli tomu, že jsem jedním z akcionářů SYNER Group, mě mrzí, že tato situace může vrhat negativní stín na celou skupinu a značku SYNER," doplnil.

Ač se v médiích objevují informace, že šetření policie se týká stavebních zakázek Města Liberce, Syrovátko zdůraznil, že společnost SYNER pro město již deset let nic nestavěla. "V této souvislosti apeluji na všechna média, aby byla při informování objektivní. Samozřejmě budu usilovat o co nejrychlejší očištění mého jména a eliminování negativního dopadu na skupinu SYNER Group, všechny její společnosti a zaměstnance. S čistým svědomím chci ubezpečit všechny fanoušky Bílých Tygrů, že náš klub pokračuje v plné přípravě na nový ročník a pevně věřím, že s podporou našich obchodních partnerů zajistíme krásné zážitky v příštích sezónách," dodal Syrovátko.

Petr Syrovátko se narodil 26. dubna 1967. Někdejší hokejista v roce 1991 spolu s Jiřím Urbanem založil stavební společnost Syner. Roku 1994 vstoupil do libereckého hokeje a je prezidentem klubu Bílí Tygři Liberec.

Ve dvou budovách liberecké radnice a v budově Syneru zasahovali toto úterý policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Policie v korupční kauze obvinila sedm lidí v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací a přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Dva z nich poslal ve čtvrtek odpoledne soud na návrh státního zastupitelství rovnou do vazby. Jedná se o vedoucího odboru veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáše Hýbnera a Josefa Nadrchala z Investing CZ. Mezi obviněné patří i náměstek primátora Liberce Petr Židek (ODS), kterého policisté vyšetřují na svobodě.

Trestní řízení je současně vedeno ve třech věcech. Nad jednou dozoruje Okresní státní zastupitelství v Liberci a týká se celkem šesti lidí. Jsou stíháni pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Zbylé dvě kauzy dozoruje liberecká pobočka Krajského státního zastupitelství. Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě a obviněna ze zločinu přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Za to obviněnému hrozí odnětí svobody v délce pět až dvanáct let. „Jedná se o trestnou činnost korupčního charakteru související se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi Statutárního města Liberec,“ sdělila náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Společnost Syner byla založena v roce 1991 a vlastní ji Petr Syrovátko a Jiří Urban. Patří mezi největší stavebně-inženýrské společnosti. Podle jednatele Roberta Špotta představuje aktuálně Praha lokalitu, která přitahuje privátní investory, a to se propisuje i do jejich stavebních aktivit v Liberci. „Dlouhou dobu byly téměř nulové, proto jsme museli připravovat vlastní projekty, kde vystupujeme jako stavař a developer současně. Tak vznikly viladomy Park Masarykova či první fáze bytového projektu Nový Perštýn. Paradoxně jedinou zakázkou v Liberci, kterou aktuálně realizujeme v pozici stavebního dodavatele, je výstavba Centra urgentní medicíny pro Krajskou nemocnici. Zde jsme navíc ve sdružení tří společností, a to z důvodu naplnění kvalifikačních kritérií,“ sdělil v minulosti Špott.