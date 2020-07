Středeční zahájení trestního stíhání potvrdil Deníku Rovnost státní zástupce Radek Mezlík z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. "Za systém poskytování úplatků, který se týkal Správy nemovitostí městské části Brno-střed, bylo obviněno dalších 26 fyzických osob a jedna právnická osoba. Šlo zejména o stavebníky a živnostníky," uvedl žalobce.

Jeden z obviněných je také stíhaný za účast na organizované zločinecké skupině a hrozí mu tedy až 16 let vězení. Ostatní jsou ohroženi sazbou do osmi let. "Výše úplatků se v tomto případě pohybovala od sto tisíc do dvou milionů korun," upřesnil Mezlík.

Podle něj se v tomto spodním patře kauzy Stoka jednalo o úplatky za celkem dvacet milionů a obvinění měli získat zakázky za 130 milionů korun.

Další tok úplatků je pak podle Mezlíka popsán v obžalobě kauzy Stoka, kterou začne Krajský soud v Brně projednávat v polovině září. Na lavici obžalovaných usedne jedenáct obviněných lidí včetně bývalého místostarosty Brna-středu Jiřího Švachuly. Tento bývalý vlivný člen hnutí ANO je jako jediný ve vazbě.