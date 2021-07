Tramvaj řídí už 24 let. Teď mu za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí až čtyři roky z mřížemi. Na pár vteřin se zahleděl na tachograf. Když zvedl oči a podíval se před sebe, bylo už pozdě. Řidič tramvaje Jaroslav Škrna (48) v Plzni u Rondelu těžce zranil kolegu z Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Vojtěcha V., který tam prováděl opravu. Škrna teď stanul před městským soudem v Plzni, kde se zpovídá z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až čtyři roky vězení.

Řidič tramvaje Jaroslav Škrna (48) u městského soudu v Plzni. | Foto: Deník/Milan Kilián

Škrna jezdí s tramvají už 24 let. Koncem července 2019, když jel po Karlovarské ulici směrem z centra, ale udělal chybu. „Ač byl informován o tom, že tam probíhá údržba odvodňovacích drážek v kolejišti, řádně nesledoval situaci v provozu, v důsledku čehož nepřizpůsobil rychlost jízdy tomu, že uprostřed tramvajového tělesa byl odstaven služební vůz PMDP VW Transporter se zapnutým oranžovým výstražným světelným znamením,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jiří Růžička. Dodal, že tramvaják narazil do dveří vozu a následně do pracovníka PMDP, který byl přitlačen na levou boční část vozidla, rolován na jeho konec a poté odhozen za stojící vozidlo, čímž mu způsobil těžké zranění.