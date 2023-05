Na konci října loňského roku opět zamířil do brněnské Olympie. „Hodně jsem se zkouřil trávou a potom mi hlasy v hlavě řekly, že mám jít vymítat démony ve jménu Ježíše," popsal muž. Díval se na kolemjdoucí a v duchu si říkal, že z nich vyhání ďábla. Pak šel do kina na film.

Když se vrátil domů, zavřel se v pokoji a celou noc nespal. „Hrál jsem na playstationu a sledoval hudební videoklipy. Přišlo mi, jakoby se na mě dívaly zpátky," řekl obžalovaný ve čtvrtek u soudu. Před pátou hodinou ráno vstal a nožem rozpíchal boxovací pytel. „Myslel jsem si, že je to satan," zdůvodnil u soudu.

Vymítat démony chtěl následně i ze svých rodičů a bratra, to se mu ale údajně nepovedlo, tak je napadl. Na všechny tři příbuzné zaútočil nožem, ti vyběhli ven z bytu a přivolali pomoc. „Policisté mi dali pouta a já jsem se modlil. Ležel jsem v chodbě domu, na zemi byla krev. Hlasy mi řekly, ať ji olizuju. Chutnala jako med," řekl obžalovaný vloni v prosinci u výpovědi.

U soudu zazněly také čtené výpovědi všech tří poškozených. „Syn není pokřtěný, tak do něj asi něco zlého vstoupilo," uvedli oba jeho rodiče. Nikdy dřív na ně prý nezaútočil a takové chování od něj nečekali.

Obžalovaný u soudu projevil lítost a doplnil, že je rád, že během jeho řádění nikdo nezemřel. „Z toho, co se stalo, jsem zděšený a je mi to opravdu velmi líto, protože je to moje rodina. Přeskočilo mi," vyjádřil se.

Od incidentu je mladík v psychiatrické léčebně a užívá léky. Každý pátek navštěvuje při vycházkách na jednu noc svého otce. „Myslím si, že spolu vycházíme výborně," řekl obžalovaný. Marihuanu prý kouřil naposledy právě v osudný den.

Muž je obžalovaný ze zločinu opilství. „Užíváním marihuany při svém zdravotním stavu si přivodil stav nepříčetnosti," sdělil Deníku brněnský státní zástupce Petr Bejšovec.

Soud zatím nerozhodl, v červnu se bude zabývat posudkem soudní znalkyně z oboru psychiatrie. Obžalovanému hrozí minimálně ochranná léčba, se kterou by sám souhlasil.