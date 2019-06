Na divoké ekonomické období devadesátých let minulého století se v pondělí vzpomínalo u Krajského soudu v Ostravě. Trestní senát se zabýval případem zkrachovalé 1. Družstevní záložny Ostrava (1. DZO), která byla tehdy největší tuzemskou kampeličkou.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Klienti do ní vložili více než 3,3 miliardy korun. Záložna „se položila“ v roce 2000. Obžaloba na vedení kampeličky a manažery dalších firem, kteří měli způsobit škodu v řádech stovek milionů korun, byla podána v roce 2004. V roce 2010 padly nepodmíněné tresty, jejichž konečnou podobu později upravil odvolací vrchní soud, a to od tří do sedmi let. Odsouzení jsou již dávno na svobodě. Až na jednoho aktéra – šestašedesátiletou Jiřinu S., která v pondělí usedla na lavici obžalovaných.