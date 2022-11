„Na přední část vozidla si 36letý místní muž namontoval odcizenou registrační značku. Zajel na nedalekou benzinovou stanici, kde si natankoval do nádrže naftu v hodnotě 600 korun. Nasedl do auta a z místa ujel bez zaplacení,“ popsala Ilona Gazdošová z teplické policie. Finta s kradenou značkou muži nepomohla, protože policisté řidiče nakonec ztotožnili. „Navíc zjistili, že v té době měl zákaz řízení všech motorových vozidel,“ dodala Gazdošová. Policie muže obvinila z přečinů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí.

Podobné případy se stávají. Potvrdil to personál na několika čerpacích stanicích. Většinou ale zloději ani neřeší SPZ a kamery. „Prostě zastaví, natankují, zavěsí pistoli a odjedou pryč. Stíhat hlídat každého v provozu nejde,“ uvedla žena u pokladny jedné z čerpacích stanic v Teplicích. Svoji roli momentálně hrají i velmi vysoké ceny paliva.

Je to takový nešvar Čechů. Natankovat do nádrže, pak naplno sešlápnout plyn a ujet bez placení. Případů, kdy řidiči natankují do auta pohonné hmoty a vůbec se neobtěžují s placením, řeší policisté po celé republice za rok několik desítek.

Stávají se i kuriózní příhody. Jako před lety na Duchcovsku. Tam zloděj po krádeži pohonných hmot zranil pumpaře. Zaměstnanec čerpací stanice neváhal zloděje honit zhruba osm kilometrů. Hnal se za ním svým autem, přičemž se snažil pachatele, který si načerpal benzín za 1 500 korun, zastavit. Předjel ho v Hrobu. Tam se pokusil dalšímu pokračování v jízdě pachateli zabránit vlastním tělem. Zloděj se proti němu rozjel a svým autem ho srazil na zem. Pumpař skončil v nemocnici.

Jedním z rekordmanů mezi takovými „odjížděči“ od pump byl v roce 2012 muž z východních Čech. Celkem zvládl ujet od dvaadvaceti benzinek, kde si zadarmo přišel na téměř 700 litrů paliva. Policie ho dopadla v Přerově. Jak se ukázalo, dotyčný neměl ani řidičák. U soudu dostal tři roky.