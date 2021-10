"Tato žena měla se zájmem sledovat nejenom obuv v regále, ale rovněž i své okolí. V okamžiku, kdy byla u regálu sama, se pak přezula do nových tenisek a vydala se k pokladnám prodejny. Těmito pak prošla bez zaplacení a následně byla pracovníkem ostrahy zadržena před prodejnou. K motivu svého jednání mladá žena strážníkům uvedla, že potřebovala nové boty. Svého jednání rovněž litovala," popsal následně Jindřich Machů.

"Uplynulé pondělí řešili ostravští strážníci v jednom z ostravských prodejních řetězců kuriózní případ krádeže, které se dopustila mladá žena, která se zřejmě díky změně počasí rozhodla vyměnit letní obuv za podzimní. Přímo v prodejně se přezula do nových bot, staré ponechala v regále a z prodejny pak odcházela bez zaplacení," potvrdil Deníku mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

