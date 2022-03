„Recepční hotelu okamžitě zareagovala a podařilo se jí před zlodějem uzamknout hlavní vchod. Zavolala na tísňovou linku, ale ještě před příjezdem hlídky, muž rozkopal boční vstup a utekl neznámo kam,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Další noc se zloděj vloupal do budovy úřadu ve Vodičkově ulici. Využil vedlejší rekonstrukce domu, díky které se dostal až do horních pater, kde si otevřel okno a po žebříku vylezl na střechu úřadu. Tam rozkopl dvoukřídlé dveře vedoucí do sedmého patra a postupně se vloupal do několika kanceláří. „Odsud si odnesl osobní věci pracovníků a ze zdi vytrhl obrazovku, kterou však zanechal na střeše, protože ji nemohl po žebříku snést dolů,“ dodal mluvčí.

V obou případech ale pachatele zachytily bezpečnostní kamery. Policisté na záznamech poznali recidivistu, který byl již šestnáctkrát pravomocně odsouzen. Nebylo ale jednoduché zloděje najít, nikdy neměl stálé zaměstnání ani bydliště. Nakonec ale spadla klec. V úterý 22. února kontrolovali policisté muže, který spal v autovraku v ulici K louži v Praze 10. Lustrací zjistili, že jde o hledaného nenechavce.

„Kriminalisté zjistili, že šestatřicetiletý muž byl na konci listopadu propuštěn z vězení, kde si odpykával čtyřletý trest za majetkovou trestnou činnost. V současnosti čeká ve vazební věznici na hlavní líčení, po kterém může, v případě odsouzení, strávit ve vězení další tři roky,“ dodal Hrdina.