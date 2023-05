VIDEO: Zloděj řádil v ostravské advokátní kanceláři. Vzal i cenný Ladův obraz

Krádež cenného obrazu a dalších věcí z advokátní kanceláře v centru Ostravy vyšetřovala ostravská policie. Zloděj nejprve překonal vstupní dveře, poté vnikl do společných prostor vícepodlažního domu. Následně se dostal do advokátních kanceláří, které prohledal. Vzal vše, co mělo nějakou hodnotu.

Zloděj odnáší kradené věci z ostravské advokátní kanceláře. | Video: se svolením Policie ČR