Takovou krádež policisté v České republice ještě nezažili. Stala se v Moravskoslezském kraji a zmizelo při ní několik tisíc padesátikorunových mincí nacházejících se v obří pokladničce. Konkrétně šlo o více než 3500 mincí v celkové hodnotě přesahující 175 tisíc korun. Majitelé je střádali čtyři roky. Co si za ně hodlali koupit, není známo. Vzhledem k výši uspořené částky to mohlo být něco hodně cenného.

Zloděj v Ostravě vykrádal auta a domy | Video: Deník/Jaroslav Perdoch, Policie ČR

Jedna padesátikoruna váží přibližně deset gramů. Ukradená hotovost by tak na váze ukázala neuvěřitelných 35 kilogramů. S uvedeným množství se pořádně nadřel muž (33 let) z Ostravy, který peníze našel při jednom z řady svých vloupání do objektů na Ostravsku a v okolí.

„Při prohledávání domu, do kterého se vloupal, narazil na pokladničku, ve které si poškození střádali padesátikorunové mince. Vzhledem k tomu, že jich bylo přes 3500 kusů, byla jejich váha několikakilogramová. Zloději to dalo řádně zabrat,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Bral vše

Muž v regionu řádil od dubna do těchto dnů. Jeho teritoriem byla především Slezská Ostrava. Objevil se zejména v Michálkovicích, Radvanicích a Heřmanicích. Mimo jiné však zavítal také do Vřesiny. Vnikal na pozemky rodinných domů. Následně z přilehlých budov, aut zaparkovaných na zahradě, garáží či přímo z domů vzal různé věci.

„Bral vše, co mělo hodnotu a případně se dalo zpeněžit. Mezi ukradené věci patřily například obrazy, stolní hodiny, elektrické jízdní kolo, desítka hodinek či platební karta, ale také motorová pila, sekera na dřevo a elektrické ruční míchadlo,“ doplnila Michalíková. Policisté jednotlivé případy vyšetřovali, záhy dospěli k závěru, že je může mít na svědomí stejný pachatel.

Důkazy

„Kriminalisté ze Slezské Ostravy postupně střádali důkazy, vyhodnocovali zajištěné stopy a díky operativní činnosti ztotožnili možného pachatele. Vzhledem k tomu, že se jednalo o muže na pohybu, byl vydán předchozí souhlas s jeho zadržením,“ řekla Michalíková.

Policejní hlídka v minulých dnech podezřelého zadržela. Skončil v rukou kriminalistů, kteří mu předložili neprůstřelné důkazy. Celkem mu prokázali jedenáct vloupání do různých objektů. Způsobil škodu přesahující 600 tisíc korun.

Muž se přiznal. Projevil lítost a slíbil, že pokud bude mít peníze, vše vrátí. Již dříve byl za majetkové delikty trestán. Je obviněn z krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření a padělání platebního prostředku. Hrozí mu až pět let vězení.