Poté, co zloději, kterých muselo být na místě více, bez svolení vnikli do areálu rybářů u rybníka Radecký v Dolních Marklovicích, zmizeli ze zabezpečených kádí vánoční kapři, amuři, štiky a sumec. „Měli jsem tam kapry na Vánoce pro naše sponzory a partnery, a také jsme potřebovali udělat nějaké opravy a tak jsme ryby přeložili do mobilních sádek,“ vysvětluje Martinek.