Pracovníci teplického klenotnictví Provazník si nejspíš budou datum 17. prosince 2018 pamatovat do konce života. Tehdy na ně skupina cizinců mířila fixlovanou zbraní, nastříkala jim do očí pepřový sprej a spoutala je. Z přepadené prodejny si pak zločinci odnesli hodinky asi za 7 milionů korun. Čtyři z nich do 24 hodin chytili, uprchnout se podařilo jen údajnému šéfovi gangu. Na útěku byl až donedávna.

Litevští členové gangu hovořili u ústeckého krajského soudu zkraje roku 2020 o Dominyku Pivorasovi jako o vůdci skupiny. Senát o půl roku později rozdal tresty jim i uprchlému muži, jemu dal dokonce ten nejvyšší. Muže konečně chytili v Helsinkách a ve čtvrtek 10. února se ukázal u soudu v Ústí.

Na neveřejném zasedání se kromě jeho vazby řešilo i to, že nesouhlasí s trestem 11,5 roku za mřížemi. Pivoras nepopírá, že by měl na loupeži v Teplicích podíl. Podle informací Deníku však odmítá, že byl hlavou gangu, jak o tom svědčili ostatní. Senát svolil, že případ nově projedná. Hlavní líčení má začít zkraje května.

Před soudem je skupina Litevců. Žalují je z přepadení teplického klenotnictví

Soud zatím zajímalo především to, jestli si Pivoras stihl stěžovat proti rozsudku v zákonné lhůtě. Tak to bylo a muž tak má právo na obnovení kauzy, kdy se bude moct hájit osobně. „Hlavní líčení se provede znovu v rozsahu, který obviněný požaduje,“ řekl novinářům po zasedání soudce Jiří Blažek.

Pivorase zadrželi na základě Evropského vyšetřovacího příkazu ve Finsku loni v listopadu. Podle informací Deníku ho nejprve deportovali do litevského Vilniusu, odkud teprve putoval do České republiky. Nejprve ho měli umístit do vězení na Ruzyni, pak do valdického žaláře.

Personál prodejny nešetřili. Spoutali i zákazníka

Trest 11,5 roku dal soud ještě Danasu Pečiukonisovi, který účast na lupu zarytě popíral a měl mít k Pivorasovi nejblíž. Donatas Zapolskis dostal 8 roků, zbylí spolupracující obvinění Osvald Steponavičius a Vitalij Ročka 6 let. Podle zdrojů redakce v současnosti všichni trest vykonávají v Litvě.

Jak už dříve popsala státní zástupkyně Lenka Pastýříková, do teplického klenotnictví Provazník v Krupské ulici vešli dva z Litevců 17. prosince 2018 dopoledne v parukách. Krátce si prohlédli interiér, pak jeden z nich přistoupil k prodavačce a nastříkal jí do očí slzný sprej.

Soud rozdal tresty lupičskému gangu Litevců. Nejvyšší jejich uprchlému šéfovi

Další na ni vytáhl kuličkovou pistoli, pak ženu povalili a spoutali. Potom do prodejny vešli další pachatelé, spoutali druhou prodavačku, vedoucího obchodu a navrch také přítomného zákazníka. „Pak páčidlem a sekerou vypáčili vitríny a do sportovní tašky uložili cennosti,“ popsala žalobkyně.

Šlo o luxusní hodinky značek jako Breitling nebo Omega. Vzali i 135 tisíc korun z pokladny. Kriminalisté všechny lupiče vyjma Pivorase vypátrali v Praze ani ne za čtyřiadvacet hodin po teplickém přepadení.