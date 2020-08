„V důsledku vyhlášení nouzového stavu bylo páchání trestné činnosti přitěžující okolností, která může mít vliv na výši trestní sazby. Tento stav byl výjimečný a nový nejen pro Pražany, ale i lapky, kteří se se situací museli vypořádat. A chvíli jim trvalo, než se rozkoukali,“ vysvětluje bezpečnostní expert František Brabec.

To potvrzuje i Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policie ČR. „V tomto období klesly o třicet procent majetkové krádeže. A u kapesních krádeží došlo k téměř stoprocentnímu poklesu. Nikdo nebyl venku, a tak zloději neměli co krást. Naopak jsme zaznamenali několik případů, kdy v době rozvolnění pachatelé okradli slepce pod záminkou, že mu pomohou například nakoupit.“

Okradený zloděj

Když už se zloději dostali do bytů a domů, nepohrdli elektronikou, sportovní výbavou a cennostmi. A právě v jednom panelovém domě došlo k velmi kuriózní situaci. „Začalo to jako klasická vykrádačka a šlo v ní o notebook. Zloděj jej ukradl z bytu a odložil ho na chodbu do společných prostor. Když se po chvilce vrátil, už tam nebyl. Někdo mu ho také ukradl…

Tím to ale neskončilo. Lapka pojal podezření, že mu notebook vzali sousedi odnaproti, a tak k nim vylezl na balkón a chtěl rozbít balkónové dveře. Spatřil ho však majitel bytu, a protože chtěl zabránit počínající škodě, raději dveře sám otevřel. Zloděj ho srazil na zem, celý byt prohledal. Když ukradený notebook nenašel, zase ho opustil,“ popsal Pražskému deníku Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Do objektu se dostali suchým záchodem

Když už se lapkové vydali do obydlí Pražanů, byli podle pojišťoven daleko více vynalézaví. „Zaznamenali jsme například situaci, kdy pachatelé zvolili poněkud odvážné řešení a do objektu se dostali suchým WC,“ řekl Jan Marek, tiskový mluvčí Generali.

Navigace, kola, zrcátka, palivo. Zloději se během koronaviru přeorientovali na krádeže věcí z aut, která pro ně byla dostupnější než domovy. „V souvislosti s těmito krádežemi řešili likvidátoři i velmi kuriózní situaci. Majitel po nehodě odstavil vozidlo na volné ploše s tím, že sežene servis, který mu vozidlo odtáhne. Než však k odtahu došlo, z vozidla někdo odcizil kolo, palivo, autobaterii a kabeláž v motorovém prostoru,“ vyjmenoval Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

I někteří majitelé vykradených vozidel však dokázali využít situaci… Klientka pojišťovny nahlásila mezi odcizenými věcmi také smetáček, lopatku a škrabku na sníh. Když ale zjistila, že se její pojištění vztahuje pouze na elektronické a optické přístroje, šla znovu na Policii ČR a oznámila, že jí zmizel také kávovar za 30 tisíc korun. Pojistný podvod jako vyšitý…