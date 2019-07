S omezením provozu příměstských vlaků kvůli krádeži kabelů zabezpečovacího zařízení v hlavním městě se středočeští cestující museli potýkat v neděli - a v pondělí se kvůli jiné krádeži kabelů museli vyrovnat se zhruba čtvrthodinovým zpožděním. V metropoli se přitom taková událost rozhodně neodehrála poprvé a podruhé.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Kopáč Jiří

Aktuální je od pondělního rána až do odvolání (poté, co se podaří zajistit opravu, což by mělo být kolem poledního) omezení provozu ve stanici Praha-Vršovice (či přesněji: v úseku Praha hl. n. – Praha-Hostivař). Přineslo to navýšení zpoždění spojů zhruba o deset až patnáct minut na benešovské trati – velmi hojně využívané pro cestování do hlavního města od jihu a jihovýchodu.