Olomoucký vrchní soud zrušil rozhodnutí brněnského krajského soudu, který koncem dubna přerušil trest Romanu Janouškovi na další dva roky ze zdravotních důvodů, uvedla Česká televize. Informovala, že ohledně zdravotního stavu lobbisty bude vypracován nový znalecký posudek. Podle informací ČTK soud o stížnosti rozhodoval v úterý v neveřejném jednání. Mluvčí brněnského krajského státního zastupitelství Hynek Olma ČTK řekl, že rozhodnutí ještě neobdrželi.

Lobbista Roman Janoušek (na snímku z 16. září 2014) | Foto: ČTK

Krajský soud v Brně prodloužil lobbistovi Romanu Janouškovi o další dva roky přerušení výkonu trestu, a to ze zdravotních důvodů na konci dubna. Proti usnesení podal stížnost státní zástupce, Vrchní soud v Olomouci o ní rozhodl v úterý. "Mohu jen potvrdit, že se to rozhodlo, bylo to ale v neveřejném jednání, takže bližší informace nemohu sdělit," řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik.