V úterý večer došlo v Jevíčku na Svitavsku k vraždě. Podle místních lidí zemřela násilnou smrtí mladá žena. Policie vyhlásila v souvislosti s vraždou pátrání po muži z okresu Blansko. Dopadla ho ve středu odpoledne v Brně.

Vražda v Jevíčku | Foto: Repro Jevíčko - webkamera

„Prověřujeme násilnou smrt ženy v Jevíčku. Více informací zveřejníme, jakmile to okolnosti dovolí,“ sdělili policisté z Pardubického kraje na síti X.

Podle místních lidí došlo k hrůznému činu přímo v centru města na zastávce autobusu, ženu měl údajně pobodat její přítel. Podle webkamery na náměstí zasahovali záchranáři a na místě přistál i vrtulník.

Žena na následky útoku zemřela. Podle místních lidí má být pachatelem asi pětatřicetiletý muž. „Tělo leží zakryté na ulici a celé náměstí je opáskované,“ hlásili svědci z Jevíčka. Násilný čin zachytila webkamera, město ji však krátce poté vypnulo.

Policisté v úterý večer vyhlásili pátrání po muži z okresu Blansko, který není podle databáze nebezpečný. „Po vyhodnocení všech dostupných informací, které jsme doposud získali, se pro nás výše hledaný muž stává hlavním podezřelým z vraždy,“ informovala policejní mluvčí Markéta Janovská. Muž byl dopaden ve středi odpoledne v Brně.

Problémy s drogami

Hledaný muž měl podle zjištění Deníku v minulosti žít v pětitisícovém Adamově, kde má stále příbuzné a do města se vracel. Na sociálních sítích lidé popisují, že s ním chodili do tamní základní školy a také v sousedním Blansku. Z činu jsou v šoku. Údajně měl mít problémy s drogami.

„Nevím, co na to říct. Jsem z toho v šoku. Navštěvoval v Blansku sousední školu, chodili jsme spolu v partě na koupaliště. Byla s ním sranda, v životě by mě nenapadlo, že se něco takového může stát. Je to hrozné. Hodně dlouho jsem se s ním nepotkal. Asi to s ním ale šlo z kopce, protože když jsem ho viděl naposledy, tak byl dost zanedbaný. Ale nevím, co dělal dál a jak žil, je to už dávno,“ řekl muž z Blanenska, který si přál zůstat v anonymitě.