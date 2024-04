Známý soudní znalec v oboru lékařství a psycholog Jan Lašek na základě policejního spisu popsal, jakými útrapami si prošel mladík, než v domě v Pohodlí zemřel. Kromě fyzických zranění zde sehrál podle Laška vekou roli i jeho těžce narušený psychický stav.

„Poškozený skutečně prožíval to, čemu se říká mučivé útrapy. Způsob, jak s ním bylo zacházeno, je z tohoto pohledu naprosto bezprecedentní. Ke zhroucení muselo po určité době dojít. Je to poslední fáze syndromu obecné adaptace. Nejdříve přichází šok, pak je fáze pošoková, rezistence, kdy se organismus brání stresu. To vedlo k tomu, když ho osvobodili ze sklepa, že krátce na to zemřel. Zbytky obranných mechanismů se prostě zhroutily,“ popsal stav poškozeného před smrtí psycholog Jan Lašek.

Vycházel z policejního spisu, kde je popsáno brutální zacházení s obětí jak v domě v Lubné, tak i na Pohodlí. Podle něj prožíval mladík extrémní stres, a to už od okamžiku, kdy ho obžalovaní chytili na jižní Moravě, převáželi ho v autě na Svitavsko, mučili v domě v Lubné i Pohodlí.

Poté, co obžalovaní týraného muže vyvedli ze sklepa, mohla se situace pro poškozeného zlepšit, ale tak se nestalo. „Skončily útrapy a přišlo uvolnění. To ale paradoxně vedlo k tomu, že si s tím organizmus nevěděl rady a neměl sílu se čemukoliv bránit, a to včetně komfortu,“ doplnil Lašek.