To v úterý 8. prosince odpoledne potvrdila i policejní mluvčí Petra Potočná. „Po výslechu nezletilého chlapce a rodičů vyšetřovatelé uvedli, že se popisovaný skutek nestal,“ konstatovala policejní mluvčí.

Zpráva o únosu dítěte je pochopitelně citlivou informací a na sociální síti vyvolala obrovskou pozornost. Tu vzbudily i emotivní reakce rodičů.

„Ty jeden šmejde, co si se včera pokusil unést našeho syna, jestli si myslíš, že tě nenajdeme, tak se mejlíš. Tímto chci varovat veškeré rodiče, dejte pozor na své děti. Pohybuje se tady šmejd, co unáší děti. Našeho syna unesl ze zahrady. Ale naštěstí kluka máme doma a vše dobře dopadlo,“ zveřejnili důrazné varování rodiče údajně uneseného dítěte. Dále pak zveřejnili popis údajného únosce, jak jim to vylíčil jejich syn.

Policisté v úterý dopoledne potvrdili, že se případem zabývají se vší vážností, které takové podezření vyžaduje.

„Tímto konkrétním případem se na základě přijatého oznámení zabývají nymburští kriminalisté, kteří jej nijak nepodceňují a věnují mu patřičnou pozornost. V souvislosti s nahlášeným případem a jeho objasněním provádějí potřebná šetření ke zjištění veškerých okolností tohoto případu, v rámci kterého stanovili několik kriminalistických verzí. V neposlední řadě prověřují i to, zda se událost stala tak, jak ji malý chlapec popsal,“ uvedla dopoledne policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Už v jejím vyjádření se dají číst pochybnosti o pravdivosti celé události. Po obědě pak už bylo jasno a kriminalisté verzi únosu definitivně vyvrátili.

Rodiče na podobná oznámení svých dětí pochopitelně reagují s velkou ostražitostí. Někdy není jednoduché rozeznat, jaká je skutečná realita. Výše popsaný případ není prvním, který měl nakonec překvapivou pointu.

Jak to bylo s modrou dodávkou

Téměř na den přesně před třemi lety jsme informovali o případu, který se měl odehrát ve Všechlapech a kde byl v hlavní roli muž v modré dodávce. Matka osmileté dívky zveřejnila výzvu, že se její dceru ve Všechlapech pokusil vlákat do auta neznámý muž právě v modré dodávce. Případem se začala zabývat kriminální policie a naštěstí se jej podařilo velmi rychle vyřešit. A to i s výrazným přispěním Nymburského deníku.

Právě v našich novinách si zprávu o pokusu vlákání dívky do auta přečetl místní muž. Po přečtení zprávy začal konat. „Uvědomil si, že se zřejmě jedná o situaci, ve které figuruje právě on. Byl velmi rozrušený a sám se přihlásil na policii. Jde o místního muže, který se vracel z Nymburka a viděl odjíždět školní autobus. Na zastávce zůstalo dítě, sám podle svých slov nerozpoznal, zda se jedná o chlapce či dívku. Hustě v tu dobu sněžilo, tak chtěl pomoci v domnění, že dítěti autobus ujel,“ uvedli policisté.

Zastavil tedy u dívky a nabídl, jestli nepotřebuje odvézt do školy. Dívka to však odmítla s tím, že čeká na maminku. Jenže po rozhovoru matky s dcerou dostal příběh úplně jiný rozměr. Matka žádala o šíření zprávy, že muž s modrou dodávkou lákal její dceru do auta na překvapení. A varovala další rodiče. Skutečná pravda však vyšla okamžitě najevo.