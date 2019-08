„Třiadvacetiletá žena byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Oproti prvotním zahájeným úkonům trestního řízení byla právní kvalifikace rozšířena, neboť byl čin spáchán zvlášť surovým a trýznivým způsobem,“ konstatoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Motiv toho, proč mladá matka zavraždila svou dceru, nyní kriminalisté zjišťují. Podle svědků z domu ale žena užívala drogy, což potvrzují i policisté. „Rozhodující budou v tuto chvíli znalecké posudky, především z oboru psychiatrie,“ řekl mluvčí. Přítel matky dítěte, který ji navštěvoval, v souvislosti s vraždou obviněn nebyl.

„Kriminalisté podali krajské státní zástupkyni podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby, o kterém nyní rozhoduje soud,“ doplnil Libor Hejtman. Podle obyvatel domu a svědků z bezprostředního okolí byly hádky mezi ženou a jejím přítelem časté. Policie potvrdila, že v bytě v Purkyňově ulici zasahovala už jednou, a to před dvěma měsíci.

Nešlo o dlouhodobé násilí

„Vyjížděli jsme do bytu koncem června, kdy zde došlo k incidentu mezi dvěma dospělými lidmi, do kterého ale nebylo dítě nijak zataženo. Nejednalo se o dlouhodobé násilí a neměli jsme signály, že by bylo dítě v ohrožení. Jednání bylo kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a případ jsme postoupili přerovskému magistrátu,“ uvedla už dříve mluvčí policie Jitka Dolejšová.

Policie vyjížděla na místo i minulou středu, kdy na linku 158 někdo oznámil, že po Purkyňově ulici pobíhá žena, která je zjevně pod vlivem návykových látek. Poté našli policisté v bytě mladé ženy mrtvolu dítěte. Sociální pracovníci podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové o tom, co se v rodině děje, nevěděli. „Nedostali nikdy žádný podnět od policistů, kteří u potyček zasahovali, a věděli, že je u nich i malé dítě, ale ani od sousedů či rodiny,“ uzavřela.