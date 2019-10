Zjišťuje se také, zda smrt přímo souvisí se zraněním. K tomu muž přišel před stadionem, kam měl vyjít v průběhu utkání po předchozím incidentu ve Víceúčelové hale. Prověřuje se podezření, že zranění mu mohl způsobil člen bezpečnostní agentury.

"Naše posádka byla v sobotu volána ke zraněnému podnapilému muži, který měl utrpět poranění hlavy po pádu na zem. Měl být i v bezvědomí, v době ošetřování však se záchranáři komunikoval. Z místa byl převezen do havířovské nemocnice," sdělil mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

K incidentu se vyjádřil i hokejový klub, který na své internetové stránky vyvěsil sdělení.

"S hlubokou lítostí jsme přijali informaci, že v sobotu 26. října došlo ve večerních hodinách v nemocnici v Havířově k úmrtí fanouška našeho klubu. Podle prvotních informací měl být příčinou smrti úraz, který měl dotyčný utrpět během utkání 18. kola Chance ligy s Frýdkem-Místkem v blízkosti stadionu. Objasnění celé politováníhodné události je nyní nadále v kompetencích kriminální policie ČR. My jako klub jsme připraveni poskytnout všem vyšetřujícím složkám maximální součinnost. Po dobu vyšetřování jsme se rozhodli využívat během zápasů služeb jiné agentury zajišťující pořádek a bezpečnost na stadioně, minimálně do doby prošetření celé situace. Rádi bychom vyjádřili co nejhlubší soustrast rodině zesnulého fanouška, všem jeho kamarádům, přátelům a blízkým. Při této příležitosti bude na památku zemřelého držena minuta ticha před středečním domácím utkáním s Litoměřicemi ve středu 30. října od 18 hodin," informoval prezident klubu Jaroslav Mrowiec.