Krveprolití v Ostravě. Muž ubil kamaráda paličkou na maso, nic si nepamatuje

/VIDEO, FOTO/ Jako smyslů zbavený si podle policistů počínal Tomáš M. (35 let) z Ostravy, na jehož rukou ulpěla krev kamaráda (61 let). S nevídanou brutalitou jej podle obžaloby ubil paličkou na maso, zasadil mu i nespočet ran násadou, bil jej také pěstmi a kopal do něj. Nakonec jej rdousil. Oběť během krátké doby zemřela…

Soud řeší případ brutální vraždy, Ostrava. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch