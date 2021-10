Kriminalistům z Karlovarského kraje se podařilo rozbít gang výrobců a distributorů marihuany. V rámci odhalování trestné činnosti na úseku omamných a psychotropních látek, které je vedeno pod krycím názvem Leguán, letos odhalili osm pěstíren konopí na území Karlovarského kraje a dva případy přechovávání omamných a psychotropních látek v Karlovarském a Plzeňském kraji.

K samotné realizaci akce Leguán došlo v úterý 19. října 2021. Bylo při ní odhaleno dalších devět pěstíren konopí. "Kriminalisté během domovních prohlídek, které probíhaly na desítce míst po celém Karlovarském kraji, zadrželi pět osob a zajistili celkem šest kilogramů sušené marihuany, tři tisíce rostlin konopí, téměř tři miliony korun a tři osobní motorová vozidla," vyjmenovala policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Trestní stíhání čeká šest lidí ve věku od 38 do 46 let, zpovídat se budou konkrétně ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy spáchaného různou formou účastenství.

"Odhalení organizované skupiny osob má úzkou souvislost s případem z května roku 2020 poblíž Horního Slavkova na Sokolovsku, kde byl zadržen 42letý cizinec," dodala mluvčí. Tehdy v objektu u Horního Slavkova policie našla několik speciálně odborně upravených pěstíren, kde rostlo konopí s pomocí chemických přísad, umělého osvětlení a zabudované ventilace, a zadržela tam i cizince, který měl konopí pěstovat od roku 2018. Kromě toho tehdy zajistili také na 2 500 rostlin konopí, kompletní vybavení pěstírny, několik kilo sušiny konopí a několik set tisíc korun v hotovosti.

Organizované skupina osob, kterou policie zatkla teď, vypěstovala minimálně stovky kilogramů marihuany, za které si na černém trhu mohla přijít nejméně na několik desítek miliónů korun. "Na tři obviněné muže ve věku 42, 43 a 44 let podal policejní vyšetřovatel podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který státní zástupce akceptoval a soudce je poslal do vazební věznice," uvádí dále Kateřina Pešková s tím, že jim v případě prokázání viny hrozí osm až dvanáct let vězení, jelikož měli spáchat tento zvlášť závažný zločin jako členové organizované skupiny a ve velkém rozsahu.