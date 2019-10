Proti rozsudku je možné podat odvolání. Státní zástupce Miroslav Stoklásek tak učinil ihned.

„V případě pana Kováříka jsem s trestem spokojený. Role pana Pantlíka sice byla v této kauze okrajová, nemohu ale souhlasit s tím, že jeho jednání bylo zcela beztrestné,“ vysvětlil.

Stejnou formu opravného prostředku využije i obžalovaný Kovářík, který se k úternímu soudu nedostavil. Přítomen byl pouze jeho advokát Richard Frommer.

„V odůvodnění pana předsedy nesouhlasí spousta skutečností. Tento rozsudek je víceméně kopií původního rozsudku z roku 2015. Myslím si, že výtky vrchního soudu stále trvají,“ řekl.

Oba obžalovaní jsou posledními pravomocně neodsouzenými aktéry hlavní větve Březinovy kauzy, která kriminalisty i soudce zaměstnává od podzimu 2012. První verdikt Krajský soud v Olomouci vynesl před čtyřmi roky. Mimo těchto dvou obžalovaných odsoudil i dalších šest účastníků rozsáhlého podvodu, při němž vznikla státu škoda na daních téměř 6 miliard korun. Následným odvoláním se zabýval vrchní soud.

Tvrdé tresty?

Většina obžalovaných byla pravomocně odsouzena v červnu 2017. Nejvyšší trest v podobě 13 let vězení si odpykává šéf lihové mafie Radek Březina. Jeho bratr Tomáš při vyšetřování spolupracoval, takže vyfasoval trest nejnižší. Za mřížemi měl strávit 3,5 roku, loni v listopadu byl na podmínku propuštěn. V případě Kováříka i Pantlíka se spis vrátil krajskému soudu s tím, že je nutné doplnit důkazy.

Prvně jmenovaný měl mít podle žalobce Miroslava Stokláska na starost ostravské sklady, do nichž Březina navážel nezdaněný líh, který následně dodával svým odběratelům. U soudu pro něj žádal trest odnětí svobody na 9 let a 9 měsíců, protože se na trestné činnosti svého nadřízeného údajně podílel.

"Jen" hlídkoval před areálem

Správce skladu v bývalých olomouckých sladovnách Ivan Pantlík jako jediný není z právního hlediska považován za člena organizované skupiny. Podle obžaloby se snažil zmást vyšetřovatele fiktivní nájemní smlouvou. Navíc když policisté sklad koncem září 2012 objevili, hlídal před areálem a oddaloval otevření objektu, aby spolupachatelé stihli nelegální líh zlikvidovat a zamést za sebou stopy. Stoklásek pro Pantlíka žádal tříleté vězení, s ohledem na délku soudního řízení by se spokojil i s podmíněným trestem. Oba muži vinu od počátku kauzy popírají a tvrdí, že o nelegálním lihu nevěděli.

Soudy i kriminalisté se nadále zabývají množstvím případů souvisejících s lihovou mafií. Jedná se hlavně o odběratele nezdaněného lihu či jedince maskující rozsáhlý podvod.

Další takový bude justice řešit už ve středu. K Vrchnímu soudu v Olomouci zamíří jednatel firmy Cargo NV Petr Němeček, který je obžalovaný za pomoc se zakrytím nelegálních obchodů s lihem. Fiktivním odběrem autokosmetiky měl připravit stát na daních o 248 milionů korun. Letos v květnu ho za to Krajský soud ve Zlíně poslal na devět let a dva měsíce do vězení. Němeček se hned na místě proti verdiktu odvolal.